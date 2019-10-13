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В Шотландии обещали потребовать проведения повторного референдума о независимости до конца года

14.10.2019 00:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен пообещала в течение предстоящих недель направить в Лондон официальный запрос о проведении повторного референдума о независимости региона. Об этом она заявила в воскресенье в интервью телерадиовещательной корпорации BBC, передает ТАСС.


Фото: Reuters

 

"Прямо сейчас я внесу законодательную инициативу в парламент Шотландии, - сказала Стерджен. - После того, как этот законодательный этап пройдет, мы сделаем запрос в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии (принят в 1998 году)".

Согласно этому разделу, парламент Великобритании обязан предоставить региону право провести референдум. Для этого требуется согласие трех государственных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.

Стерджен утвердительно ответила на вопрос ведущего программы, произойдет ли это в текущем году, и добавила: "Это скорее всего произойдет в течение нескольких недель. Это случится скоро".

Предыдущий референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном.

Однако ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости. Стерджен надеется провести референдум до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

 
 
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Предыдущий референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с...
 
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