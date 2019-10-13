Последствия тайфуна в Японии: несколько десятков погибших и разрушенная инфраструктура

Источник материала: Tut.by

Число жертв тайфуна «Хагибис», который обрушился в минувшие выходные на центральные и восточные регионы Японии, возросло до 37, 13 человек числятся пропавшими без вести, почти 200 пострадали. Об этом сообщил в понедельник телеканал ТBS .



Фото: Reuters

В районах, через которые прошел тайфун, продолжают восстанавливать инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны.

По меньшей мере 100 тыс. домов в 13 японских префектурах остаются без электричества, сообщило в понедельник агентство Кyodo .

Примерно половина из них, по данным энергокомпании Tokyo Electric Power, находится в столице и прилегающих к ней префектурах. Восстановить линии электропередачи планируется к середине недели. Из-за разливов рек, ряд жилых районов на северо-востоке Японии остаются подтопленными.

Около 136 тыс. квартир и частных домов в 13 префектурах Японии остаются без водоснабжения после тайфуна.

Наибольший ущерб, по данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния, нанесен водопроводам на северо-востоке главного японского острова Хонсю — в префектурах Фукусима, Ибараки. Сейчас там идут восстановительные работы, о сроках возобновления водоснабжения пока не сообщается. Населению подвозят питьевую воду автоцистернами в том числе при содействии военных.

Железнодорожный транспорт, в том числе скоростные экспрессы, как ожидается, войдет в график в течение дня. В воскресенье на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Некоторые участки скоростных автомобильных дорог по-прежнему перекрыты. Столичные аэропорты Нарита и Ханэда в понедельник принимают и отправляют рейсы в обычном режиме.

Тайфун «Хагибис» ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.