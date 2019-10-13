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Трамп: страны Европы должны забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии боевиков ИГ

14.10.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты уже вывезли самых опасных боевиков террористической группировки «Исламское государство», содержавшихся в тюрьмах в Сирии, теперь страны Европы должны забрать себе остальных. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter.


Фото: Reuters

«В руках у США находятся самые опасные из числа преступников ИГ. Турция и курды не должны позволить им (остальным боевикам ИГ — прим. ТАСС) сбежать. Европа должна была забрать их после множества запросов. Им следует сделать это сейчас. Мы никогда не пустим и не позволим ввезти их в Соединенные Штаты», — заявил он.

В четверг Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков: британцев Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха, которые являлись членами входящего в ряды ИГ отряда террористов под названием Beatles. Британцам приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. Этот отряд террористов получил свое название из-за британского акцента.

Отмечалось, что американская сторона планирует переправить двух террористов в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности.

Не успели вывезти всех

The New York Times, ссылающаяся на два источника из числа должностных лиц США, сообщила, что из-за военной операции Турции американская сторона не успела перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков ИГ из тюрем, охраняемых курдскими формированиями в составе коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). 

По их данным, в воскресенье несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей, совершили побег из центра временного содержания в том же районе Сирии. Около 700 членов семей боевиков этой группировки также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы.

Как уточняют источники газеты, там содержались около 11 тыс. человек, включая порядка 9 тыс. сирийцев и иракцев, а также приблизительно 2 тыс. заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.

 
 
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Американский президент подчеркнул, что США никогда не позволят ввезти их на свою территорию.
 
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