Эрдоган заявил о согласии России на расширение турецкой операции в Сирии

Источник материала: Tut.by

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия в рамках военной операции «Источник мира» займет город Кобани, расположенный на турецко-сирийской границе. Об этом сообщает Hurriyet .



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По его словам, по этой теме ходят разные слухи, но официальная Анкара узнала через дипломатические каналы, что российские власти положительно относятся к тому, чтобы турецкие войска заняли Кобани. «Похоже, что там не будет проблем. Мы ведем переговоры с Россией на военном и дипломатическом уровнях», — отметил президент.

Также он заявил о планах Турции обеспечить безопасный вход в город Манбидж для сирийской армии. При этом Эрдоган уточнил, что турецкий контингент не будет входить в город. Глава государства напомнил, что у Анкары было соглашение с США по Манбиджу, согласно которому из этого населенного пункта в течение 90 дней должны были быть выведены все террористы, однако этого не произошло. «Теперь мы в процессе реализации нашего решения. Манбидж должен быть освобожден от боевиков. В него войдут его истинные хозяева — наши арабские братья», — добавил Эрдоган.

Турецкий президент позитивно оценил решение Вашингтона отвести свои войска с севера Сирии вглубь страны, чтобы не мешать проведению операции «Источник мира». «США не меняют свою позицию по поводу отвода войск. Мы считаем, что это позитивный шаг», — уверен президент.

При этом Эрдоган заявил, что НАТО не оказывает Турции поддержку в вопросе борьбы с террористами. Он предложил альянсу сделать выбор между Анкарой и боевиками. «В соответствии с пятой статьей (устава альянса. — РБК) НАТО должно быть с нами. Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают», — заключил он.

Турция начала военную операцию на севере и северо-востоке Сирии на прошлой неделе. По словам Эрдогана, операция направлена против террористических организаций «Исламское государство» и «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Анкара сообщала, что в рамках операции планируется создать «зоны безопасности» на границе Сирии и Турции глубиной порядка 30 км.

Утром 14 октября Минобороны Турции отчиталось об итогах проведения операции в период с 9 октября. В оборонном ведомстве сообщили, что число убитых турецкими военными бойцов курдских вооруженных формирований составило 550 человек. В свою очередь, курдская группировка «Сирийские демократические силы» признала потерю только 22 бойцов, еще 34 были ранены.

Действия Турции осудили несколько европейских стран, США и Лига арабских государств. Германия и Франция приняли решение о приостановке экспорта военной продукции турецкой стороне.