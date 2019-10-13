ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эрдоган заявил о согласии России на расширение турецкой операции в Сирии

14.10.2019 14:28 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия в рамках военной операции «Источник мира» займет город Кобани, расположенный на турецко-сирийской границе. Об этом сообщает Hurriyet.


Фото: Reuters

По его словам, по этой теме ходят разные слухи, но официальная Анкара узнала через дипломатические каналы, что российские власти положительно относятся к тому, чтобы турецкие войска заняли Кобани. «Похоже, что там не будет проблем. Мы ведем переговоры с Россией на военном и дипломатическом уровнях», — отметил президент.

Также он заявил о планах Турции обеспечить безопасный вход в город Манбидж для сирийской армии. При этом Эрдоган уточнил, что турецкий контингент не будет входить в город. Глава государства напомнил, что у Анкары было соглашение с США по Манбиджу, согласно которому из этого населенного пункта в течение 90 дней должны были быть выведены все террористы, однако этого не произошло. «Теперь мы в процессе реализации нашего решения. Манбидж должен быть освобожден от боевиков. В него войдут его истинные хозяева — наши арабские братья», — добавил Эрдоган.

Турецкий президент позитивно оценил решение Вашингтона отвести свои войска с севера Сирии вглубь страны, чтобы не мешать проведению операции «Источник мира». «США не меняют свою позицию по поводу отвода войск. Мы считаем, что это позитивный шаг», — уверен президент.

При этом Эрдоган заявил, что НАТО не оказывает Турции поддержку в вопросе борьбы с террористами. Он предложил альянсу сделать выбор между Анкарой и боевиками. «В соответствии с пятой статьей (устава альянса. — РБК) НАТО должно быть с нами. Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают», — заключил он.

Турция начала военную операцию на севере и северо-востоке Сирии на прошлой неделе. По словам Эрдогана, операция направлена против террористических организаций «Исламское государство» и «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Анкара сообщала, что в рамках операции планируется создать «зоны безопасности» на границе Сирии и Турции глубиной порядка 30 км.

Утром 14 октября Минобороны Турции отчиталось об итогах проведения операции в период с 9 октября. В оборонном ведомстве сообщили, что число убитых турецкими военными бойцов курдских вооруженных формирований составило 550 человек. В свою очередь, курдская группировка «Сирийские демократические силы» признала потерю только 22 бойцов, еще 34 были ранены.

Действия Турции осудили несколько европейских стран, США и Лига арабских государств. Германия и Франция приняли решение о приостановке экспорта военной продукции турецкой стороне.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент заявил о планах занять находящийся на турецко-сирийской границе город Кобани. На это, по словам Эрдогана, Россия отреагировала положительно.
 
Новости дня
Новости в мире
 
ЕС продлил санкции против главы военной разведки РФ, Петрова и Боширова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика