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Елизавета II выступила в парламенте. Она не надела корону Британской империи - в третий раз за 66 лет правления
14.10.2019 17:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Королева Великобритании Елизавета II
«Для правительства всегда оставался приоритетом выход из ЕС к 31 октября», —
Во время своей речи она добавила, что после выхода из Евросоюза кабинет министров представит парламенту 26 законопроектов в сферах торговли, миграции, сельского хозяйства, рыболовства, борьбы с преступностью. С Евросоюзом Британия продолжит выстраивать отношения на принципах добрососедства и сотрудничества.
Британские СМИ
В документальном фильме BBC «Коронация» Елизавета II
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Елизавета II выступила в парламенте. Она не надела корону Британской империи - в третий раз за 66 лет правления
Британские СМИ обратили внимание, что на этот раз Елизавета II не надела корону Британской империи, которая традиционно используется во время церемонии открытия...
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