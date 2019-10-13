Елизавета II выступила в парламенте. Она не надела корону Британской империи - в третий раз за 66 лет правления

Источник материала: Tut.by

Королева Великобритании Елизавета II открыла новую сессию британского парламента. Она произнесла тронную речь, которая готовится кабинетом министров и посвящена его приоритетам на ближайший год. В своей 65-й по счету тронной речи Елизавета II подчеркнула намерение правительства выйти из Евросоюза 31 октября, а также пообещала реформы уголовного кодекса, систем образования и социальной помощи.



Фото: Reuters

«Для правительства всегда оставался приоритетом выход из ЕС к 31 октября», — цитирует Елизавету II РБК.

Во время своей речи она добавила, что после выхода из Евросоюза кабинет министров представит парламенту 26 законопроектов в сферах торговли, миграции, сельского хозяйства, рыболовства, борьбы с преступностью. С Евросоюзом Британия продолжит выстраивать отношения на принципах добрососедства и сотрудничества.

Британские СМИ обратили внимание , что на этот раз Елизавета II не надела корону Британской империи, которая традиционно используется во время церемонии открытия парламента. Корона украшена почти тремя тысячами драгоценных камней и весит больше килограмма.



Фото: Reuters

В документальном фильме BBC «Коронация» Елизавета II называла корону Британской империи тяжелой и признавалась, что в ней нельзя опускать голову, иначе корона просто упадет. Тем не менее, за все время своего правления Елизавета II всего дважды не надевала корону Британской империи на церемонию открытия парламента: в 1974 и 2017 годах, когда в Великобритании проходили внеочередные выборы. Тогда королева проводила церемонию в обычном костюме и шляпке. На этот раз она была в парадной одежде, но надела более легкую — бриллиантовую диадему Георга IV, которая тоже используется для церемоний открытия парламента. При этом Корона Британской империи лежала на столике справа от Елизаветы II.