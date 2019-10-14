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В Барселоне идут протесты за освобождение лидеров Каталонии. Протестующие заблокировали аэропорт

14.10.2019 23:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais. По данным издания, не менее 56 человек обратились за помощью к медикам.


Фото: Reuters

Euronews отмечает, что митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, арестованных после проведения референдума о независимости.

По данным El Pais, большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Четверых пострадавших госпитализировали. По оценкам газеты, в протестах приняли участие около тысячи человек.

Портал 20minutos сообщает, что 8 тыс. участников протестов сидели перед выходами к терминалу номер один. Они перекрыли доступ к воздушной гавани и нарушили ее работу. По данным источников 20minutos, экипажи также не прибыли на рабочую смену. В результате авиакомпания Vueling отменила сто рейсов, запланированных на понедельник, и еще 20, которые должны были вылететь во вторник. На подъезде к аэропорту также образовался транспортный коллапс.

«Тюрьма — это не решение»

Полиция применила силу против сторонников независимости региона, участвующих в акции протеста в центре Барселоны, сообщил телеканал 24 Oras.

Манифестация проходит около полицейского управления, где собрались несколько сотен человек. Участники акции повалили полицейское ограждение и выкрикивали оскорбления в адрес стражей порядка.

С официальным заявлением в поддержку лидеров сепаратистского движения выступила «Барселона». Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб „Барселона“ как одно из ведущих сообществ Каталонии в соответствии со своей историей, в целях защиты права свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего обвинительного приговора хочет заявить следующее. Так же, как превентивное заключение не помогло разрешить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма — это не решение».

В клубе отметили, что разрешение конфликта должно быть достигнуто с помощью политического диалога.

«По этой причине клуб сильнее, чем когда-либо, просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров. „Барселона“ также выражает полную поддержку и солидарность с семьями тех, кого лишили свободы», — говорится в заявлении.

14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров Каталонии к длительным срокам лишения свободы. Среди них оказались бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас (13 лет тюрьмы), экс-глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль (по 12 лет) и другие. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, который живет в Бельгии с 2018 года, назвал приговоры варварством. Верховный суд страны также выдал ордер на арест Пучдемона.

 
 
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С официальным заявлением в поддержку лидеров сепаратистского движения выступила «Барселона».
 
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