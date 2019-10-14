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В Барселоне идут протесты за освобождение лидеров Каталонии. Протестующие заблокировали аэропорт
14.10.2019 23:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии,
Euronews отмечает, что митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, арестованных после проведения референдума о независимости.
По данным El Pais, большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Четверых пострадавших госпитализировали. По оценкам газеты, в протестах приняли участие около тысячи человек.
Портал 20minutos
«Тюрьма — это не решение»
Полиция применила силу против сторонников независимости региона, участвующих в акции протеста в центре Барселоны, сообщил телеканал
Манифестация проходит около полицейского управления, где собрались несколько сотен человек. Участники акции повалили полицейское ограждение и выкрикивали оскорбления в адрес стражей порядка.
С официальным заявлением в поддержку лидеров сепаратистского движения выступила «Барселона». Заявление опубликовано
«Футбольный клуб „Барселона“ как одно из ведущих сообществ Каталонии в соответствии со своей историей, в целях защиты права свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего обвинительного приговора хочет заявить следующее. Так же, как превентивное заключение не помогло разрешить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма — это не решение».
В клубе отметили, что разрешение конфликта должно быть достигнуто с помощью политического диалога.
«По этой причине клуб сильнее, чем когда-либо, просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров. „Барселона“ также выражает полную поддержку и солидарность с семьями тех, кого лишили свободы», — говорится в заявлении.
14 октября Верховный суд Испании
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С официальным заявлением в поддержку лидеров сепаратистского движения выступила «Барселона».
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