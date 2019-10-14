Президент с военными на передовой, националисты маршем в Киеве. Украина отметила День защитника

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 14 октября, Украина отметила День защитника. Президент Украины праздничный день провел на передовой. В это время в Киеве прошло сразу несколько оппозиционных акций под лозунгом «Нет капитуляции».

Еще накануне Зеленский обратился к украинцам с призывом «не поддаваться на провокации» и не «создавать картинку для российского ТВ». Уже традиционно свое обращение глава государства опубликовал в соцсетях .

«Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными», — попросил Зеленский соотечественников.

14 октября президент и первая леди пришли к Стене памяти павших за Украину, что у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. «Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память», — сообщила пресс-служба президента.





Затем Зеленский отправился на передовую на линию соприкосновения. Он посетил штаб Операции объединенных сил, где поздравил всех с Днем защитника Украины.













Выступая перед военнослужащими, Зеленский отметил, что сегодняшний праздник является действительно великим днем для Украины.

Президент заявил, что до начала войны на Донбассе в 2014 году украинцы ошибочно чувствовали себя в безопасности. Владимир Зеленский выразил сожаление, что за осознание масштабов катастрофы от этой недальновидности государство заплатило потерей жизней тысяч людей и контроля над частью территории.





«Сегодня мы намного сильнее. Молодые ребята и девушки, которые еще вчера пошли защищать Отчизну без бронежилетов и в кроссовках, сегодня — возмужавшие, закаленные и умелые рыцари, стоящие на страже национальной безопасности Украины. Наша Конституция говорит, что Украина независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами — с нашими защитниками», — подчеркнул Зеленский.













Он вручил награды военнослужащим, ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.























Зеленский возложил цветы к памятнику защитникам Авдеевки

В это время в Киеве оппозиция проводила свои мероприятия — сначала маршем прошли представители УПА (Украинской повстанческой армии). Они передали в Офис президента меморандум, подписанный рядом государственных и областных администраций, против «формулы Штайнмайера».









Затем в 16.00 по Крещатику до майдана Независимости прошли участники акции «Нет — капитуляции!». Они скандировали националистические лозунги, жгли файеры и дымовые шашки.













Как сообщила Нацполиция Киева, нарушений во время акций зафиксировано не было.

«В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей. В целом в первой акции приняли участие около 6 тысяч человек, а во второй акции — до 12 тысяч участников», — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.



