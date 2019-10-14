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Таблетка от бедности. За что дали «Нобеля» по экономике - в 100 и 500 словах
14.10.2019 21:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мир тратит миллиарды на борьбу с бедностью. Собирает деньги на туалеты в Индии, водопроводы в Африке, школы в Латинской Америке. А что если все это зря? Как убедиться, какое лекарство от бедности работает, а какое — плацебо или даже яд?
Поскольку речь о деньгах — это вопрос к экономистам. Именно за упорный поиск ответа на этот вопрос трое из них получили в понедельник почти миллион долларов и
Приз, который формально не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом, разделят поровну ученые из ведущих университетов США: Майкл Кремер из Гарварда и его последователи и коллеги, супруги Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи из Массачусетского технологического института.
«Они разработали новый подход к поиску рецептов борьбы с бедностью. Они разбили большую проблему на много маленьких вопросов и доказали, что лучший способ найти ответы на них — это полевые эксперименты», —
Русская служба Би-би-си объясняет, что дали миру лауреаты: кратко (в 100 словах на полминуты чтения) и подробнее (на 500 слов и пару минут).
В 100 словах
Каждый десятый житель планеты прозябает в нищете. Бедность подрывает здоровье, работоспособность и научный потенциал наций, обременяет казну, дестабилизирует политику. Мешает государствам богатеть, жить мирно и счастливо.
Проблема известна. Желающих помочь — довольно. Нет только научного ответа на вопрос: как эффективнее потратить пожертвования миллиардеров-филантропов и сердобольных граждан, кредиты Всемирного банка и международную помощь развитых стран?
Раньше решения принимали сами филантропы, политики богатых стран-доноров или правители бедных стран, получающих помощь. В лучшем случае они действовали вслепую, в худшем — исходя из политической целесообразности.
Кремер решил проверить эффективность трат экспериментальным путем. Он поехал в Кению и выяснил, что дает лучшую отдачу на $ 1 помощи. Дюфло и Банерджи развили его начинания.
В 500 словах
Молодая экономическая наука решила пойти по пути старшей сестры — медицины, в которой при клинических исследованиях эффективности препаратов давно используются аналогичные эксперименты.
«Экономическая наука в 21-м веке должна повторить путь, пройденный медициной в 20-м. Это трудный путь проб и ошибок, дискуссий и экспериментов», —
«Медицинская наука пока не дала миру таблетку от всех болезней, но современные врачи спасают миллионы жизней каждый год. Мы, экономисты, должны достичь того же».
В поисках панацеи Дюфло и Банерджи создали «лабораторию борьбы с бедностью» —
Они доказали, что только опытным путем можно выяснить, какие меры экономической и социальной политики лучше всего сокращают бедность и ее последствия. И для этого придется опуститься с политических и академических небес на землю, оставить комфорт кабинета и отправиться в индийскую деревню. А потом — в африканскую.
Что они и сделали.
«В бизнесе и технологиях мы экспериментируем, находим самый эффективный способ — и внедряем его. Почему бы не сделать то же в социальной политике?» — задавалась вопросом Дюфло.
Эксперименты давали порой неожиданные результаты. Так, изучая последствия расходования денег на образование среди бедноты, ученые выяснили, что традиционные направления субсидий — дополнительные учителя, бесплатные обеды, школьная форма и стипендии — увеличивают охват образования.
Однако эффект на каждый вложенный доллар оказался в 15 раз больше, когда те же деньги были потрачены на информационную кампанию, объясняющую выгоды и преимущества образования. И в 10 раз больше, если потратить те же средства на
До этого эксперимента никому в голову не приходило делать борьбу с паразитами в желудках детей приоритетом в расходах на образование. Но как только о его результатах узнали на ежегодном слете большого бизнеса и политиков в Давосе, всего за год нашлись деньги на дегельминтизацию 20 млн детей школьного возраста в 26 странах.
Именно такие опыты отметил премией Нобелевский комитет.
«Их методы сегодня стали доминирующим видом экспериментальных исследований в экономической науке при изучении проблем развития», — сообщила академия.
Вот уже который год она старается давать премии экономистам, занятым доступными простому человеку проблемами.
На этот раз премия еще более «народная», радуется ведущий российский экономист Константин Сонин.
«Прекрасный приз! В этот раз будет особенно легко отвечать на вопрос „кому и зачем это нужно“? Потому что всем», — написал он у себя в блоге.
Сонин давно прочил премию Дюфло и Банерджи, отмечая, что «до появления полевых экспериментов не было точных методов анализа последствий» расходов на борьбу с бедностью.
Их опыт пригодился бы и в России, полагает Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики:
«У нас в стране оценку программ с помощью рандомизированных экспериментов не проводят, а зря — это примерно такое же отставание в технологическом плане, как если бы чиновникам запретили пользоваться мобильной связью. Жизнь бы продолжилась, но эффективность бы снизилась».
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Эксперименты давали порой неожиданные результаты. Так, изучая последствия расходования денег на образование среди бедноты, ученые выяснили, что традиционные...
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