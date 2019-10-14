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США ввели санкции против Турции из-за вторжения в Сирию

15.10.2019 06:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США ввели санкции против министерства обороны и министерства энергетики Турции в связи с ситуацией в Сирии. Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, позволяет в дальнейшем вводить дополнительные санкции.


Фото: Reuters

Под санкции также попали министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель санкций — заставить Турцию немедленно прекратить наступление в Сирии и вернуться к диалогу с США. В противном случае он пригрозил Анкаре новыми санкциями.

Ранее Трамп, анонсируя санкции, написал в «Твиттере», что распорядится прекратить торговые переговоры с Турцией и вернуть 50-процентные пошлины на импорт стали, сниженные в мае до 25%.

«Я скоро подпишу указ, разрешающий санкции против действующих и бывших официальных лиц из руководства Турции, а также — против любых людей, дестабилизирующих обстановку на северо-востоке Сирии. Я готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по этой опасной и разрушительной дороге», — написал Трамп.

Турецкая военная операция против курдских группировок на севере Сирии началась на прошлой неделе.

Курды до последнего времени были союзниками США в борьбе с джихадистской группировкой «Исламское государство». Но в конце прошлой недели Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Это решение раскритиковал американский истеблишмент, а курды назвали «ударом в спину».

Сам Трамп давал понять, с одной стороны, что не будет препятствовать турецкой операции, и что американские военные не будут ни участвовать, ни как бы то ни было помогать курдам в Сирии. С другой стороны, Трамп угрожал уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает что-то такое, что не понравится американскому президенту.

В воскресенье курдские силы договорились о помощи с официальным Дамаском. Сирийские войска в понедельник сдвинули силы на север, к границе Турции. Договоренности между курдами и силами Асада способствовал главный союзник сирийского правительства Россия.

Турция хочет выбить из Сирии находящееся на севере курдское ополчение. Турецкие власти считают, что сирийские курды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая уже больше 30 лет ведет борьбу за создание курдской автономии в составе Турции и которую Анкара называет террористической организацией.

9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии под названием «Источник мира». Цель операции — вытеснение отрядов курдских ополченцев из северных районов Сирии и создание «зоны безопасности», в которой Турция планирует разместить два миллиона сирийских беженцев.

 
 
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США ввели санкции против министерства обороны и министерства энергетики Турции в связи с ситуацией в Сирии. Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом,...
 
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