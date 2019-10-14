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Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военные действия в Сирии
15.10.2019 08:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии, заявил американский вице-президент Майк Пенс, передает
По его словам, США не давали Турции «зеленый свет» на вторжение в Сирию.
CША «просто не будут и дальше терпеть турецкое вторжение в Сирию», добавил Пенс, передает
Турция
США выступали против данной операции. Американский Минфин
В Вашингтоне считают, что своими действиями Анкара поставила под угрозу безопасность мирных жителей, а также дестабилизирует ситуацию в регионе и подрывает кампанию по борьбе с «Исламским государством». Трамп уже пообещал, что в ответ на операцию США до 50% повысят для Турции пошлины на сталь и прекратят переговоры о торговле.
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Ранее из-за операции на северо-востоке Сирии США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров.
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