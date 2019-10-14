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В России у пассажирского Ан-24 в полете отказал двигатель, экстренная посадка попала на видео

15.10.2019 16:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В аэропорту Якутска совершил экстренную посадку пассажирский самолет Ан-24 с 30 людьми на борту. Садиться пришлось из-за неисправности левого двигателя: пилотам пришлось отключить его и возвращаться в аэропорт вылета. Момент экстренной посадки попал на видео.

 
 
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