|
В России у пассажирского Ан-24 в полете отказал двигатель, экстренная посадка попала на видео
15.10.2019 16:13 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В аэропорту Якутска совершил экстренную посадку пассажирский самолет Ан-24 с 30 людьми на борту. Садиться пришлось из-за неисправности левого двигателя: пилотам пришлось отключить его и возвращаться в аэропорт вылета. Момент экстренной посадки попал на видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борту было 30 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)