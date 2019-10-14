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В Украине назвали альтернативу подписанию «формулы Штайнмайера»
15.10.2019 17:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Формула Штайнмайера» — это болезненный компромисс. Но защита страны не мирным путем обойдется Украине в треть бюджета, идущего на зарплаты и пенсии. Об этом глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил журналистам после заседания комитета по иностранным делам Европарламента.
«„Формула Штайнмайера“ была придумана и согласована не этим правительством, мы просто, в отличие от предыдущего правительства, выполняем то, на что Украина уже согласилась. Это болезненный компромисс, мы знаем и слышим каждое слово, сказанное против этого, но вместе с тем мы все же надеемся, что можно пойти по этому пути, не заходя далеко, чтобы не навредить нашему суверенитету, территориальной целостности больше, чем уже есть», —
По мнению Пристайко, реализация формулы — это «путь к миру», альтернативой которому может быть только полная мобилизация.
«Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию, нашу армию и пытаемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции перед украинским народом, но правительство обязано выбрать и предложить лучшие из этих решений», — подчеркнул Пристайко.
1 октября Минске контактная группа подписала «формулу Штайнмайера»">стало известно, что по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны
Согласование документа вызвало протесты в Украине — Зеленского обвинили в государственной измене и назвали подписание «формулы Штайнмайера» капитуляцией.
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По мнению Пристайко, реализация формулы - это «путь к миру», альтернативой которому может быть только полная мобилизация.
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