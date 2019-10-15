Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в РФ за контрабанду гашиша израильтянку

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально обратился во вторник к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.



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«Нетаньяху от имени и по поручению президента [Израиля] Реувена Ривлина обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар и ее возвращении в Израиль. Эта просьба была направлена сегодня (15 октября) вечером президенту России Путину», — говорится в заявлении канцелярии.

Ривлин 13 октября написал в Twitter , что просит президента России о «личном вмешательстве для предоставления ей (Иссахар. — Прим. ТАСС) экстраординарного помилования» «ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела».

11 октября Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима. 25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в Шереметьеве, где делала пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону московского аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества, которое экспертиза установила как гашиш.