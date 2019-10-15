«Чудовищная теория заговора»: Хантер Байден дал первое интервью об «Украиногейте»

Источник материала: Tut.by

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, дал первое интервью телеканалу Эй-би-си с момента, как разразился скандал, связанный с настойчивыми просьбами Дональда Трампа и его окружения к украинским властям расследовать его связи с украинской компанией «Бурисма». Он заявил, что никогда не обсуждал свою работу с отцом, никогда не делал ничего незаконного, но жалеет, что недооценил политический момент.



Фото: Reuters

Хантер Байден оказался в центре политического скандала после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом разговоре Трамп добивался возобновления расследования в отношении «Бурисмы».

До этого разговора Трамп задержал выплату почти 400 млн долларов военной помощи Украине, а его представители увязывали визит Зеленского в Белый дом с возобновлением расследований, которых добивался Трамп. Демократы усматривают в этих действиях попытку президента использовать свое влияние для сбора или фабрикации компромата на своего политического оппонента. 24 сентября демократы запустили в палате представителей расследование с целью сбора доказательств злоупотреблений, за которые в перспективе Трампу может быть объявлен импичмент.

Сам Хантер Байден все это время не комментировал скандал; отдельные сообщения были только от его адвоката.

Теперь он встретился с корреспондентом Эй-би-си Эми Робах и показал ей свой дом в Лос-Анджелесе (полностью интервью в США покажут вечером 15 октября).

Он ответил на вопрос Дональда Трампа, который тот задавал в своем твиттере вечером 11 октября: «Где Хантер?» «Я здесь. Я здесь, я работаю и живу своей жизнью. „Скрываюсь“ прямо перед вашими глазами», — сказал Байден-младший.

На протяжении пяти лет Хантер Байден входил в совет директоров одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины «Бурисма». После бегства Виктора Януковича из Украины в отношении компании было открыто несколько уголовных дел. В 2018 году Джо Байден заявил, что повлиял на увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина, при котором эти дела находились в производстве. Расследовались они вяло и в конечном итоге были закрыты.

Хантер Байден всячески отрицает, что делал что-то незаконное во время работы в компании «Бурисма». «Я вошел в совет директоров и честно работал там. Я работал над корпоративным управлением. Я не обсуждал это со своим отцом, до или после того, как я вошел в совет директоров, не считая короткого разговора, который у нас был по этому поводу», — уверяет он в интервью Эй-би-си.

Корреспондентка также поинтересовалась у Байдена, позвали ли бы его в совет директоров компании, если бы его фамилия была не Байден. «Я не знаю. Оглядываясь назад, наверное, нет. Но с другой стороны, если бы моя фамилия не была Байден, в моей жизни вообще многого бы не случилось», — ответил юрист.

«Сделал ли я ошибку? Да, возможно», — говорит он, однако подчеркивает, что со своей стороны «неверно оценил ситуацию» и «оказался в самом центре этого болота». «Я дал возможность людям, у которых отсутствуют этические принципы, совершать незаконные действия для того, чтобы нанести вред моему отцу. И это была моя ошибка. Так что я несу полную ответственность за это», — сказал он в интервью.

«Единственное, о чем я жалею, это то, что я не учел, что есть […] президент Соединенных Штатов, который поверит в эту чудовищную теорию заговора», — сказал Байден.

Отвечая на вопрос о реакции на звонок Трампа Зеленскому, он сказал: «Как и любой американец, я был в шоке».

После того как Белый дом выпустил примерную расшифровку разговора Трампа и Зеленского, Хантер позвонил своему отцу. По его словам, Джо Байден сначала спросил его, как себя чувствует его дочь, Мэйзи, и только потом они коротко обсудили разговор президентов.

«Весь разговор свелся к восклицаниям „О, Господи!“. Кроме этого, и это я хочу подчеркнуть, нам нечего было сказать по этому поводу», — заявил Байден.

Хантер Байден подчеркнул, что входил в совет директоров многих международных компаний.

Трамп в выступлениях перед своими сторонниками неоднократно обвинял Хантера Байдена в том, что на сделке с китайцами сын экс-вице-президента заработал 1,5 миллиарда долларов. По словам самого Хантера, его фирма пыталась привлечь инвестиции на 1,5 млрд, но ни он сам, ни компания не заработали таких денег.

13 октября адвокат Байдена-младшего заявил, что Хантер решил уволиться из совета директоров фонда прямых инвестиций, который поддерживают государственные структуры КНР. А в случае победы своего отца на выборах президента США 2020 года обязуется прекратить любое сотрудничество с иностранными компаниями.

«Они считают, что у них есть лицензия на то, чтобы выходить (к людям) и говорить что угодно. Это не просто безумие, для меня это похоже на то, что я оказался в какой-то „Алисе в Стране чудес“, где ты просыпаешься в реальном мире, а потом падаешь в кроличью нору, и Чеширский кот, который принадлежит президенту, задает тебе совершенно сумасшедшие вопросы, которые не имеют никакого отношения к реальности и ко мне самому», — оценил в целом ситуацию Хантер Байден.

Расследование дел

На протяжении пяти лет, с весны 2014 до мая 2019 года, Хантер Байден входил в состав совета директоров одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины «Бурисма».

Эта компания принадлежит Николаю Злочевскому, занимавшему должность министра экологии во время президентства Виктора Януковича.

После бегства Януковича из страны украинские правоохранительные органы открыли несколько дел, в которых фигурировали Злочевский и его компания.

Часть этих дел расследовались Генеральной прокуратурой Украины под руководством Виктора Шокина. Деятельность Шокина критиковали киевские антикоррупционные активисты и западные партнеры Украины, и в апреле 2016 года он был отправлен в отставку. Определенную роль в его отставке сыграл Байден-старший: он признался, что, будучи вице-президентом США, поставил увольнение генпрокурора Шокина условием предоставления Украине американских гарантий по кредитам в размере около миллиарда долларов.

Виктор Шокин после этого стал утверждать, что главной причиной его отставки были расследования, в которых фигурировал Байден-младший.

Сменивший его генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Би-би-си заявил , что любое расследование в отношении Хантера Байдена может начаться только в США.

В состоявшемся в июле этого года телефонном разговоре Дональд Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского возобновить расследование в отношении Байдена-младшего.

В начале октября новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, которого Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом назвал «100% моим человеком», заявил, что его ведомство собирается пересмотреть ряд закрытых ранее дел — в их числе он назвал и дела, в которых может фигурировать Николай Злочевский.

Зеленский утверждает, что не просил никого в Украине — в том числе генпрокурора Рябошапку — открыть или возобновить расследование относительно Байдена-младшего.

В то же время президент Украины считает возможным создание совместной украинско-американской следственной группы, которая занималась бы расследованием возможных злоупотреблений со стороны Байдена.