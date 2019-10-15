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Москва раскрыла «основную договоренность» курдов и Дамаска в Сирии
15.10.2019 21:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сирия договорилась с курдами о допуске сирийских войск на некоторые территории на севере страны. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает корреспондент РБК.
«Курды согласились запустить сирийские правительственные войска на определенные территории», — сказал он. По его словам, это стало «основной договоренностью».
Лаврентьев напомнил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения операции, задачей которой является борьба с группировками, которые в его понимании являются террористическими.
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Турция
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Курды согласились пустить войска правительства Сирии на определенные территории на севере страны. Ранее Минобороны России сообщило, что под контроль сирийской...
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