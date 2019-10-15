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Москва раскрыла «основную договоренность» курдов и Дамаска в Сирии

15.10.2019 21:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сирия договорилась с курдами о допуске сирийских войск на некоторые территории на севере страны. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает корреспондент РБК.


Фото: Reuters

«Курды согласились запустить сирийские правительственные войска на определенные территории», — сказал он. По его словам, это стало «основной договоренностью».

Лаврентьев напомнил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения операции, задачей которой является борьба с группировками, которые в его понимании являются террористическими.

13 октября СМИ сообщили, что сирийская армия намерена вступить на контролируемые курдами территории. За несколько дней до этого турки и поддерживаемые ими отряды атаковали курдов в провинциях Ракка и Хасака. Позднее сообщалось, что сирийские военные заняли Манбидж, который до этого покинули военные США.

Ранее во вторник стало известно, что курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) пытаются вернуть оказавшийся под контролем турецких военных сирийский город Рас-эль-Айн, захваченный 12 октября.

Турция начала военную операцию на прошлой неделе, в рамках нее планируется создать зоны безопасности на границе Сирии и Турции глубиной около 30 км. Действия Анкары направлены против террористической организации «Исламское государство», а также «Рабочей партии Курдистана», которую в Турции считают террористической.

 
 
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Курды согласились пустить войска правительства Сирии на определенные территории на севере страны. Ранее Минобороны России сообщило, что под контроль сирийской...
 
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