|
СМИ узнали о перехвате турецких истребителей самолетами США над Сирией
16.10.2019 01:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Турецкие истребители приблизились к войскам США, дислоцированным на северо-востоке Сирии. После этого американский военный самолет вылетел на перехват. Об этом сообщает
По его словам, турецкие самолеты, участвующие в операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии, слишком близко подлетели к американским военным, которые располагаются в этой части страны. Вслед за этим военный самолет США вылетел им на встречу.
В итоге истребители Военно-воздушных сил Турции покинули зону расположения американских военных.
Сколько турецких самолетов участвовали в инциденте и велась ли стрельба с обеих сторон, собеседник агентства не уточнил. В Министерстве обороны США оперативно не ответили на запрос
Телеканал
Корреспондент Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника,
Турция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турецкие истребители слишком близко подлетели к дислоцированным на севере Сирии американским войскам, что спровоцировало перехват со стороны ВВС США, сообщают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)