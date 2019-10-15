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Эрдоган отверг требование США остановить военную операцию
16.10.2019 07:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 15 октября, отверг
Эрдоган, как пишет издание Die Welt, также раскритиковал министра иностранных дел Германии Хайко Маса, который, по его словам, «ничего не понимает в политике». Германия «проиграет», а Турция «выиграет» этот конфликт, подчеркнул турецкий президент.
Мас накануне заявил, что Германия в знак протеста против военной операции Турции прекращает выдачу разрешений на поставки вооружения в Турцию. «Ключевую роль играет тот факт, что мы не поддерживаем это военное вторжение посредством новых поставок вооружений. Это то, что действует непосредственно», — заявил он в понедельник.
Во вторник министерство обороны и министерство энергетики Турции вошли в санкционный список США, созданный в связи с военной операцией, которую Анкара начала в Сирии. Кроме того, в качестве экстренных мер Соединенные Штаты, по словам президента Дональда Трампа, увеличат до 50 процентов пошлину на турецкую сталь, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой «на сумму в сто миллиардов долларов».
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Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
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