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Эрдоган отверг требование США остановить военную операцию

16.10.2019 07:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 15 октября, отверг требование США остановить военную операцию, заявив, что Турция «никогда» не объявит о прекращении огня и не будет «вести переговоры с террористами». Об этом сообщает агентство dpa, ссылаясь на турецкие СМИ.


Фото: Reuters

Эрдоган, как пишет издание Die Welt, также раскритиковал министра иностранных дел Германии Хайко Маса, который, по его словам, «ничего не понимает в политике». Германия «проиграет», а Турция «выиграет» этот конфликт, подчеркнул турецкий президент.

Мас накануне заявил, что Германия в знак протеста против военной операции Турции прекращает выдачу разрешений на поставки вооружения в Турцию. «Ключевую роль играет тот факт, что мы не поддерживаем это военное вторжение посредством новых поставок вооружений. Это то, что действует непосредственно», — заявил он в понедельник.

Во вторник министерство обороны и министерство энергетики Турции вошли в санкционный список США, созданный в связи с военной операцией, которую Анкара начала в Сирии. Кроме того, в качестве экстренных мер Соединенные Штаты, по словам президента Дональда Трампа, увеличат до 50 процентов пошлину на турецкую сталь, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой «на сумму в сто миллиардов долларов».

Операция «Источник мира» в Сирии

Турецкая армия 9 октября начала операцию «Источник мира» в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

 
 
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«Турция не будет вести переговоры с террористами», а глава немецкого МИД «ничего не понимает в политике», заявил президент Турции. Он отверг требование прекратить...
 
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