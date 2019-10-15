Третий день в Барселоне бушуют беспорядки из-за из-за приговоров каталонским лидерам

Источник материала: Tut.by

Третий день в Барселоне и других городах Каталонии бушуют беспорядки. Люди недовольны приговором Верховного суда Испании: девять региональных политиков осуждены на сроки до 13 лет за причастность к организации референдума о независимости Каталонии в 2017-м году. По сообщению местных властей, передает ТАСС, за пару дней в столкновениях пострадали не менее 125 граждан и сотрудников полиции. 51 человек задержан. Подробнее — на снимках агентства Reuters.



Девушка жестикулирует перед полицейским во время студенческой акции протеста на площади Испании в Барселоне. 16 октября 2019-го

Напомним, в октябре 2017-го в Каталонии прошел референдум, на котором большинство проголосовало за выход из состава Испании. Через месяц каталонский парламент принял резолюцию о независимости, но итоги референдума официальные власти Испании не признали. Спустя три года приговор по обвинению в мятеже был вынесен девяти лидерам Каталонии. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, который живет в Бельгии с 2018 года, назвал приговоры варварством. На его арест Верховный суд уже выдал международный ордер. В ответ на эти события во многих городах Каталонии люди вышли на улицы с требованием освободить осужденных.



Протестующие собрались в аэропорту Барселоны после вынесения приговора по делу о запрещенном референдуме независимости Каталонии. 14 октября 2019-го



Демонстранты-сепаратисты маршируют по Барселоне с плакатами после решений Верховного суда: «Мы неподвластны. Отмените приговоры!». 15 октября 2019-го

В Барселоне, по данным местных СМИ, на митинг вышли порядка 40 тысяч человек. Из-за этого возникли и проблемы с транспортом, а в аэропорту Барселоны 14 октября даже пришлось отменить сотню рейсов.



Столкновения протестующих с полицией в Барселоне, 15 октября 2019 года



Демонстранты бросают в огонь все, что подвернется под руку. Сообщалось, что в ответ на силовые действия полиции люди бросают в тех петарды, металлические ограждения и бутылки, поджигают мусорные контейнеры



Костры на улицах отражаются в витрине ресторана во время акции протеста на улицах Барселоны, 15 октября







Толпа протестующих на митинге 15 октября в столице Каталонии, Барселоне



Протестующие на коленях перед флагом Каталонии





Отметим, что в связи с акциями протеста в столице Каталонии посольство Беларуси рекомендует туристам быть острожными и без лишней необходимости не посещать места массового скопления людей.



Полицейские проходят мимо столика, за которым вечером собрались отдохнуть люди. 15 октября, Барселона