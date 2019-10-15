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Третий день в Барселоне бушуют беспорядки из-за из-за приговоров каталонским лидерам

16.10.2019 17:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третий день в Барселоне и других городах Каталонии бушуют беспорядки. Люди недовольны приговором Верховного суда Испании: девять региональных политиков осуждены на сроки до 13 лет за причастность к организации референдума о независимости Каталонии в 2017-м году. По сообщению местных властей, передает ТАСС, за пару дней в столкновениях пострадали не менее 125 граждан и сотрудников полиции. 51 человек задержан. Подробнее — на снимках агентства Reuters.


Девушка жестикулирует перед полицейским во время студенческой акции протеста на площади Испании в Барселоне. 16 октября 2019-го

Напомним, в октябре 2017-го в Каталонии прошел референдум, на котором большинство проголосовало за выход из состава Испании. Через месяц каталонский парламент принял резолюцию о независимости, но итоги референдума официальные власти Испании не признали. Спустя три года приговор по обвинению в мятеже был вынесен девяти лидерам Каталонии. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, который живет в Бельгии с 2018 года, назвал приговоры варварством. На его арест Верховный суд уже выдал международный ордер. В ответ на эти события во многих городах Каталонии люди вышли на улицы с требованием освободить осужденных.


Протестующие собрались в аэропорту Барселоны после вынесения приговора по делу о запрещенном референдуме независимости Каталонии. 14 октября 2019-го

Демонстранты-сепаратисты маршируют по Барселоне с плакатами после решений Верховного суда: «Мы неподвластны. Отмените приговоры!». 15 октября 2019-го

В Барселоне, по данным местных СМИ, на митинг вышли порядка 40 тысяч человек. Из-за этого возникли и проблемы с транспортом, а в аэропорту Барселоны 14 октября даже пришлось отменить сотню рейсов.


Столкновения протестующих с полицией в Барселоне, 15 октября 2019 года

Демонстранты бросают в огонь все, что подвернется под руку. Сообщалось, что в ответ на силовые действия полиции люди бросают в тех петарды, металлические ограждения и бутылки, поджигают мусорные контейнеры

Костры на улицах отражаются в витрине ресторана во время акции протеста на улицах Барселоны, 15 октября


Толпа протестующих на митинге 15 октября в столице Каталонии, Барселоне

Протестующие на коленях перед флагом Каталонии

Отметим, что в связи с акциями протеста в столице Каталонии посольство Беларуси рекомендует туристам быть острожными и без лишней необходимости не посещать места массового скопления людей.


Полицейские проходят мимо столика, за которым вечером собрались отдохнуть люди. 15 октября, Барселона
 
 
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По сообщению местных властей, за пару дней в столкновениях пострадали не менее 125 граждан, а также сотрудников полиции.
 
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