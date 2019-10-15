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Военных атташе посольства США в России сняли с поезда при въезде на режимную территорию
16.10.2019 19:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трех военных атташе США сняли с поезда, следовавшего из Неноксы в Северодвинск, сообщает
В свою очередь,
По данным телеканала, речь идет о военно-морском атташе при посольстве США капитане первого ранга Уилльяме Уитситте Кертисе, атташе при посольстве Джерри Арриоле Энтони, а также военном атташе при посольстве полковнике Д. С. Данне. Они якобы не предоставили необходимые для пребывания в Северодвинске документы — город входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев.
Инцидент произошел 14 октября около 18.00, рассказал собеседник Интерфакса. По его словам, в действиях иностранцев усматриваются признаки административного нарушения. Американцев отпустили после проверки документов, сказал источник агентства.
В соответствии с п. 1.1 ст. 18.9 КоАП за нарушение правил въезда или режима пребывания в России иностранцу или лицу без гражданства может грозить штраф и выдворение из страны.
8 августа в Минобороны сообщили, что на территории военного полигона в Архангельской области во время испытаний жидкостного реактивного двигателя
После взрыва в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Власти не говорили, что именно испытывали на полигоне и что привело к взрыву. По данным The New York Times, речь идет о ракете «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. В свою очередь, источники CNBC говорили, что взрыв произошел при подъеме ракеты со дна, а не в ходе новых испытаний.
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Трех военных атташе США сняли с поезда, следовавшего из Неноксы в Северодвинск. Рядом с Неноксой расположен испытательный полигон ВМС России.
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