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Встреча Трампа с членами Конгресса переросла в ругань из-за Сирии

17.10.2019 07:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами Конгресса по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии переросла в ругань и в итоге была сорвана. Как сообщил агентству Bloomberg лидер демократов в Сенате Чак Шумер, Трамп был настолько раздосадован тем фактом, что политику Белого дома на Ближнем Востоке не поддержали даже республиканцы, что в какой-то момент начал открыто оскорблять спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, назвав ее третьесортным политиком.


Фото: Reuters

Один из собеседников Bloomberg рассказал, что кульминацией ссоры стал момент, когда один из участников дискуссии припомнил Трампу слова бывшего министра обороны Джима Мэттиса, предрекшего возрождение «Исламского государства» в случае ослабления давления США. Президент на это ответил, что «Мэттис является самым переоцененным генералом в мире», а основная заслуга в разгроме ИГ лежит на самом Трампе.

После взаимных оскорблений Пелоси и Шумер предпочли покинуть встречу, за что удостоились критики со стороны представителей Республиканской партии, обвинивших их в желании использовать ситуацию для внутриполитической борьбы. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти и вовсе заявил, что Пелоси специально спровоцировала скандал, чтобы сорвать встречу. По словам Маккарти, «погорячились обе стороны», однако поведение спикера «было просто вызывающим».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что Трамп вел себя взвешенно, оперировал фактами, а Пелоси никого не хотела слушать.

Ранее в Конгрессе подвергли критике решение Трампа вывести американские войска из северной Сирии и таким образом не поддержать курдов накануне после вторжения турецких войск.

В свою очередь в администрации заявили, что не намерены втягиваться в конфликт между турками и курдами. На заявления о том, что оставленные американцами базы займет правительственная армия Башара Асада и российские военнослужащие, Трамп заявил, что не имеет ничего против того, чтобы Россия играла с песком.

 
 
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Республиканцы и демократы обвинили друг друга в срыве встречи и прозвучавших на ней оскорблениях.
 
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