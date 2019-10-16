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Встреча Трампа с членами Конгресса переросла в ругань из-за Сирии
17.10.2019 07:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами Конгресса по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии переросла в ругань и в итоге была сорвана. Как сообщил агентству
Один из собеседников
После взаимных оскорблений Пелоси и Шумер предпочли покинуть встречу, за что удостоились критики со стороны представителей Республиканской партии, обвинивших их в желании использовать ситуацию для внутриполитической борьбы. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти и вовсе заявил, что Пелоси специально спровоцировала скандал, чтобы сорвать встречу. По словам Маккарти, «погорячились обе стороны», однако поведение спикера «было просто вызывающим».
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что Трамп вел себя взвешенно, оперировал фактами, а Пелоси никого не хотела слушать.
Ранее в Конгрессе подвергли критике решение Трампа
В свою очередь в администрации заявили, что не намерены втягиваться в конфликт между турками и курдами. На заявления о том, что оставленные американцами базы займет правительственная армия Башара Асада и российские военнослужащие, Трамп заявил, что не имеет ничего против того, чтобы Россия играла с песком.
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Республиканцы и демократы обвинили друг друга в срыве встречи и прозвучавших на ней оскорблениях.
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