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Коалиция во главе с США уничтожила свой склад боеприпасов в Сирии
17.10.2019 07:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ВВС международной антитеррористической коалиции нанесли в среду в Сирии удар для уничтожения оставленных после отвода войск боеприпасов. Сообщение об этом опубликовал на своей странице в
«16 октября, после того как военнослужащие коалиции и основная боевая техника покинули [район], два [истребителя] F-15E коалиции успешно нанесли заранее спланированный авиаудар по цементному заводу [компании] Lafarge (ближайший населенный пункт — Кобани — прим. ТАСС), чтобы уничтожить склад с боеприпасами и снизить пригодность объекта с военной точки зрения», — написал он.
До этого Кэггинс сообщил, что войска коалиции покинули в среду города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии.
Ранее телеканал
Во вторник сирийские правительственные силы установили контроль над городом Табка и близлежащим аэродромом в провинции Ракка, а также заняли ряд мостов через Евфрат и две гидроэлектростанции. Некоторое время назад военнослужащие сирийской армии вошли на две бывшие базы американских сил в Манбидже (85 км от Алеппо), созданные два года назад для патрулирования северных районов Сирии.
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Ранее сообщалось, что войска коалиции покинули в города Ракка и Табка на северо-востоке республики.
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