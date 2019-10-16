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Австрийца подозревают в том, что он незаконно удерживал семью на ферме

17.10.2019 09:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полиция Нидерландов задержала и допрашивает арендатора фермы, где была обнаружена семья, не менее девяти лет прожившая в подвале здания якобы в ожидании конца света.


Фото: Reuters

Как пишет местная пресса, во время обыска на ферме был задержан гражданин Австрии Йозеф Б., который периодически приезжал на ферму, где содержалась семья с шестью детьми. Он отказался сотрудничать с полицией и в четверг предстанет перед судом.

Его подозревают в незаконном лишении свободы и причинении вреда здоровью. В прокуратуре заявили, что будут добиваться его ареста.

Обыск на уединенной ферме провели после того, как старший из шести находившихся в неволе детей сбежал и пришел в местный бар. Там молодой человек заказал себе пива, а затем рассказал о том, что происходит на ферме.

Внешний вид и поведение 25-летнего мужчины вызвали беспокойство у владельца бара Криса Вестербека. «Он заказал пять кружек пива и выпил их все. Потом я с ним заговорил, и он рассказал, что убежал и что ему нужна помощь. Мы позвонили в полицию», — сказал Вестербек журналистам.

«У него были длинные волосы и грязная борода, одет он был в старую одежду и выглядел так, как будто не понимает, что происходит. Он сказал, что никогда не учился в школе и не стриг волосы уже девять лет», — добавил владелец бара.

Во время обыска на ферме полиция обнаружила пятерых его братьев и сестер, а также мужчину, которого дети назвали своим отцом. Самого молодого человека на ферме не было.

Семью нашли в подвале, лестница в который была скрыта за потайной дверью. На данный момент полиция исходит из того, что эти люди удерживались в подвале против их воли.

Сейчас проходят обыски в еще двух домах в 16 километрах от фермы, где была обнаружена семья.

Местные жители говорят, что видели, как какой-то мужчина регулярно приезжал на ферму и что-то там строил, но он всегда держал ворота закрытыми и ни с кем не разговаривал.

Ферма отгорожена забором и окружена деревьями, из-за чего посторонним сложно заметить, что там происходит.

Голландская пресса пишет, что семья из подвала питалась овощами и мясом животных, выращенных на ферме.

 
 
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Полиция Нидерландов задержала и допрашивает арендатора фермы, где была обнаружена семья, не менее девяти лет прожившая в подвале здания якобы в ожидании конца...
 
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