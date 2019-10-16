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Австрийца подозревают в том, что он незаконно удерживал семью на ферме
17.10.2019 09:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полиция Нидерландов задержала и допрашивает арендатора фермы, где была обнаружена семья, не менее девяти лет
Как пишет местная пресса, во время обыска на ферме был задержан гражданин Австрии Йозеф Б., который периодически приезжал на ферму, где содержалась семья с шестью детьми. Он отказался сотрудничать с полицией и в четверг предстанет перед судом.
Его подозревают в незаконном лишении свободы и причинении вреда здоровью. В прокуратуре заявили, что будут добиваться его ареста.
Обыск на уединенной ферме провели после того, как старший из шести находившихся в неволе детей сбежал и пришел в местный бар. Там молодой человек заказал себе пива, а затем рассказал о том, что происходит на ферме.
Внешний вид и поведение 25-летнего мужчины вызвали беспокойство у владельца бара Криса Вестербека. «Он заказал пять кружек пива и выпил их все. Потом я с ним заговорил, и он рассказал, что убежал и что ему нужна помощь. Мы позвонили в полицию», — сказал Вестербек журналистам.
«У него были длинные волосы и грязная борода, одет он был в старую одежду и выглядел так, как будто не понимает, что происходит. Он сказал, что никогда не учился в школе и не стриг волосы уже девять лет», — добавил владелец бара.
Во время обыска на ферме полиция обнаружила пятерых его братьев и сестер, а также мужчину, которого дети назвали своим отцом. Самого молодого человека на ферме не было.
Семью нашли в подвале, лестница в который была скрыта за потайной дверью. На данный момент полиция исходит из того, что эти люди удерживались в подвале против их воли.
Сейчас проходят обыски в еще двух домах в 16 километрах от фермы, где была обнаружена семья.
Местные жители говорят, что видели, как какой-то мужчина регулярно приезжал на ферму и что-то там строил, но он всегда держал ворота закрытыми и ни с кем не разговаривал.
Ферма отгорожена забором и окружена деревьями, из-за чего посторонним сложно заметить, что там происходит.
Голландская пресса пишет, что семья из подвала питалась овощами и мясом животных, выращенных на ферме.
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Полиция Нидерландов задержала и допрашивает арендатора фермы, где была обнаружена семья, не менее девяти лет прожившая в подвале здания якобы в ожидании конца...
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