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В Украине по подозрению в крупных хищениях задержали «друга Порошенко»
17.10.2019 21:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Олега Гладковского, которого СМИ называют другом экс-президента Украины Петра Порошенко, задержали на фоне журналистского расследования о хищениях в оборонной промышленности.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Олега Гладковского. Об этом
Как следует из текста сообщения, экс-чиновник был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
В конце февраля проект Bihus.info
После публикации расследования НАБУ возбудило уголовное дело о возможных хищениях в оборонной сфере. Гладковский отверг все обвинения в свой адрес. Позже полномочия чиновника были приостановлены, а 4 марта этого года Порошенко уволил его с занимаемой должности. У Гладковского и его сына прошли обыски, однако их не стали брать под стражу.
Согласно материалам журналистского расследования, о реализуемых схемах знало руководство концерна «Укроборонпром». В апреле в Верховную раду был внесен законопроект, фактически предполагающий ликвидацию этого предприятия. Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о поддержке законопроекта.
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По данным издания «Украинская правда», Гладковский попытался покинуть страну, однако его не выпустили из Украины. По дороге из аэропорта его задержали сотрудники...
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