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Турция приостановит военную операцию в Сирии
17.10.2019 22:14 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке операции турецкой армии в Сирии. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Reuters.
«Сегодня Соединенные Штаты и Турция договорились о прекращении огня в Сирии», — сказал Пенс.
Приостановка операции продлится 120 часов, чтобы курдские Отряды народной самообороны (YPG) могли выйти из района операции на севере Сирии. Когда курды покинут эту зону, Турция завершит свою военную операцию, добавил он. Вице-президент США также сообщил, что взамен Вашингтон поэтапно снимет
Пенс также заявил, что США получили от курдов гарантии, что они покинут зону военных действий. В будущем, по его словам, на границе Сирии и Турции будет создана буферная зона. Вашингтон и Анкара взяли на себя обязательство создать эту зону «мирным путем», добавил он.
Трамп также отреагировал на заключенное соглашение.
«Миллионы жизней будут спасены!» — написал Трамп в Twitter, поблагодарив Эрдогана.
Трамп назвал день заключения соглашения «великим днем для цивилизации», отметив, что еще три дня назад о нем не могло быть и речи. Трамп также добавил, что договоренность потребовала «жестких мер».
Пенс накануне прибыл в Турцию для обсуждения военной операции «Источник мира», которую
Действия Анкары осудили ряд европейских стран, Лига арабских государств и США, а в официальном Дамаске их расценили как акт агрессии. Курдские группировки также договорились с подконтрольными президенту Сирии Башару Асаду силами о том, что они помогут курдам отразить наступление турецких военных.
США отреагировали на действия Эрдогана санкциями: в новый список попали турецкие Минобороны, Минэнерго, их руководители, а также глава МВД. За день до встречи Пенса с Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести новые «опустошительные» ограничения, если стороны не достигнут соглашения.
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«Миллионы жизней будут спасены!» - написал Трамп в Twitter, поблагодарив Эрдогана.
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