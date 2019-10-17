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Белый дом назвал причину заморозки помощи Украине

18.10.2019 08:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что заморозка военной помощи Украине была связана с коррупцией в стране, недостаточным вкладом европейских стран в ее защиту, а также отчасти с тем, будет ли Киев вести расследование против демократов. Об этом Малвэни сообщил на брифинге для журналистов 17 октября, пишет Reuters. Позже он уточнил свои же слова заявления.


Фото: Reuters

По словам чиновника, к решению об отказе от помощи привела убежденность президента США Дональда Трампа в том, что Украина является «коррумпированным местом» и что другие европейские страны не вносят достаточного вклада в ее защиту.

Также он подтвердил, что американский лидер искал доказательства связи взлома сервера Демократической партии во время президентских выборов в 2016 году с Украиной, а не Россией. Об этом Трамп, в частности, упомянул в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Говорил ли он (Трамп) мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Поэтому мы задержали (переведение) средств», — указал Малвэни.

Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, значит ли это, что США просили «услугу за услугу», он сообщил: «Мы делаем это постоянно во внешней политике».

«У меня есть новость для всех: смиритесь с этим. Политическое влияние будет иметь место во внешней политике», — добавил он.

Позже Малвэни уточнил свои высказывания по поводу связи между заморозкой предоставления Киеву военной помощи и компьютерным сервером Демпартии, заявив, что СМИ «в очередной раз решили неверно истолковать его слова».

«Позвольте я проясню, (между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским) не было абсолютно никакого соглашения типа „ты — мне, я — тебе“, касающегося украинской военной помощи и какого-либо расследования, связанного с выборами в 2016 году», — говорится в письменном заявлении Малвэни, опубликованном Белым домом.

Он подчеркнул, что Трамп «никогда не просил удерживать деньги, пока украинцы не сделают что-либо, связанное с сервером».

«Единственной причиной, по которой мы удержали деньги, были беспокойства по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран, а также по поводу коррупции», — отметил чиновник.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.

На время ревизии средства были заморожены. Это стало предметом спора между президентом США и членами конгресса.

Позже стало известно, что Киев получит финансирование сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.

 
Теги: Новости
 
 
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США удерживали деньги для Киева из-за беспокойства по поводу коррупции и отсутствия поддержки со стороны других стран.
 
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