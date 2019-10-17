В Мексике задержали сына наркобарона Коротышки. Из-за этого начались бои

Источник материала: Tut.by

В городе Кулиакан на севере Мексики полиция со стрельбой задержала одного из сыновей осужденного в США наркоторговца Хоакина Гуcмана по прозвищу Коротышка. Однако потом Овидио Гуcмана отпустили, чтобы не подвергать опасности жизни людей.



Фото: Reuters

После задержания сына наркоторговца, который, как считается, стал ключевой фигурой в картеле «Синалоа» после ареста отца, между правительственными силами и членами картеля завязались перестрелки.

Судя по сообщениям СМИ и кадрам с улиц Кулиакана, город погрузился в хаос. Предположительно, члены картеля пытались отбить Гусмана у полиции и военных. На кадрах с улиц видно, как город патрулируют боевики в пикапах с пулеметами. Сообщалось, что члены картеля взяли в заложники трех солдат.

В ходе перестрелок с применением тяжелого оружия было взорвано несколько машин. Точных данных о пострадавших нет.

Через несколько часов после задержания Гусмана министр безопасности Альфонсо Дюрасо заявил, что гангстера освободили. Это решение было принято, чтобы сохранить жизни людей, добавил он.

По официальной версии, Гусмана обнаружил и задержал полицейский патруль, после чего члены его картеля начали нападать на силовиков, чтобы его отбить.

По информации местных СМИ, в США Овидио Гусман объявлен в розыск по подозрению в торговле наркотиками.

Город в осаде

Уилл Грант, корреспондент Би-би-си в Мексике

На кадрах из главного торгового района Кулиакана — затяжные перестрелки с применением тяжелого оружия.

Члены картеля на пикапах с тяжелыми пулеметами вступили на улицах в перестрелку и полицией и армией, что привело к панике в ресторанах и шоппинг-центрах.



Фото: Reuters

На кадрах мы видим город в осаде, с горящими машинами и военными автомобилями на улицах.

Выяснилось, что на фоне хаоса из местной тюрьмы сбежали заключенные — картель старался отвлечь внимание полицейских, чтобы отбить своего лидера.

Кто такой Коротышка

Хоакин Гусман, отец задержанного и отпущенного гангстера, был главой одного из самых влиятельных мексиканских картелей, «Синалоа», на который приходилась четверть всего наркотрафика в США, идущего через Мексику.

Впервые Гусман был арестован в Гватемале в 1993 году и содержался в особо охраняемой тюрьме Пуэнте-Гранде, откуда ему удалось сбежать в 2001 году, спрятавшись в корзине для белья. 13 лет он находился на свободе, затем был снова арестован.

Второй раз Гусман бежал из мексиканской тюрьмы летом 2015 года, воспользовавшись прорытым специально для него тоннелем с освещением, вентиляцией и лестницами. Он провел в бегах полгода, но в январе 2016 года его опять задержали.

В 2017 году Мексика согласилась экстрадировать наркодельца только после того, как прокуратура США пообещала, что к Гусману не будет применена смертная казнь.

17 июля 2019 года Коротышка был приговорен американским судом к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы.