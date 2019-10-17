Юнкер прослезился, попрощавшись с работой в структурах ЕС

Источник материала: Tut.by

Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прослезился на итоговой пресс-конференции саммита ЕС, прощаясь с работой в институтах Евросоюза, пишет ТАСС .



Жан-Клод Юнкер. Фото: Reuters

«Это мой последний, 148-й саммит ЕС, в котором я принял участие. Я благодарю Дональда [Туска], и я благодарю вас (журналистов), кого я внимательно читал и у кого я многому научился. Я горд, что я до конца своей жизни смог служить Европе», — сказал Юнкер, его голос пресекся от волнения, а на глазах выступили слезы.

Отвечая на вопрос, считает ли Юнкер провалом Европы выход Великобритании из ЕС он заявил: «Я считаю, что если мы будем перечислять все успехи, достигнутые нами, эта пресс-конференция затянется на много часов, но если мы добавим к этому все промахи, она не кончится и к утру».