«Нафтогаз» хочет от «Газпрома» компенсацию в 11 млрд долларов за прекращение транзита газа

Источник материала: Tut.by

Компания «Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.



Юрий Витренко. Фото: Юрий Витренко / Facebook

«1 ноября мы вышлем „Газпрому“ наши исковые требования на сумму более $ 11 млрд», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Так представитель «Нафтогаза» прокомментировал слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, который на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сказал, что до заключения с Украиной нового контракта необходимо урегулировать все судебные споры.

«Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей», — отметил Миллер.

Глава «Газпрома» также сообщил, что Россия может поставлять в Украину газ по цене на 20% ниже той, по которой Киев получает его реверсными поставками из Европы.

«Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже», — прокомментировал Витренко. Однако, по его словам, для этого нужно не заключение контракта с «Газпромом», а отказ последнего от злоупотреблений доминирующим положением на европейском рынке.

«Необходимо, чтобы „Газпром“ не отказывал европейским компаниям в переносе точек передачи газа на границу Украина — Россия. И чтобы „Газпром“ предлагал свопы другим газодобывающим компаниям в России, забирая у них газ внутри страны и возвращая его на границе Украина — Россия и выполняя таким образом предусмотренную законодательством России функцию единого экспортного канала. И чтобы „Газпром“ перестал фактически блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и в Европейский союз», — заявил Витренко.