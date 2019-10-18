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Полумиллионная манифестация в Барселоне закончилась беспорядками
18.10.2019 21:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барселоне 18 октября прошла манифестация из-за приговоров руководителям Каталонии, которые организовали референдум о ее независимости в 2017 году. В ней приняли участие 525 тысяч человек. Позже в столице Каталонии начались беспорядки, передает
В центре Барселоны прошла манифестация из-за приговоров руководителям Каталонии, которые организовали референдум о ее независимости в 2017 году. Осужденные получили до 13 лет тюрьмы. Участие в акции, по данным полиции, приняли 525 тысяч человек. Участники акции прибыли в каталонскую столицу со всего региона. Они организовали несколько «маршей за свободу» и со среды шли в Барселону из городов Берга, Вик, Жирона, Таррагона и Таррега.
Параллельно с центральной манифестацией начались беспорядки недалеко от здания Национальной полиции, в которых приняли участие студенты и радикальные протестующие.
Как сообщает газета
Различные акции протеста проходят в Каталонии
Референдум о независимости Каталонии прошел в октябре 2017 года. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, или 2 020 144 человека. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Однако Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции, что привело к массовым протестам по всей Испании.
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