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Полумиллионная манифестация в Барселоне закончилась беспорядками

18.10.2019 21:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барселоне 18 октября прошла манифестация из-за приговоров руководителям Каталонии, которые организовали референдум о ее независимости в 2017 году. В ней приняли участие 525 тысяч человек. Позже в столице Каталонии начались беспорядки, передает ТАСС.


Фото: Reuters

В центре Барселоны прошла манифестация из-за приговоров руководителям Каталонии, которые организовали референдум о ее независимости в 2017 году. Осужденные получили до 13 лет тюрьмы. Участие в акции, по данным полиции, приняли 525 тысяч человек. Участники акции прибыли в каталонскую столицу со всего региона. Они организовали несколько «маршей за свободу» и со среды шли в Барселону из городов Берга, Вик, Жирона, Таррагона и Таррега.

Параллельно с центральной манифестацией начались беспорядки недалеко от здания Национальной полиции, в которых приняли участие студенты и радикальные протестующие.



Как сообщает газета La Vanguardia, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые бросали бутылки и петарды в полицейских. Участники протеста уже начали жечь мусор и сооружать баррикады. Полиция задержала 10 человек.


Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года: их приговорили к тюремным срокам до 13 лет.

Референдум о независимости Каталонии прошел в октябре 2017 года. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, или 2 020 144 человека. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Однако Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции, что привело к массовым протестам по всей Испании.

 
 
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Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые бросали бутылки и петарды в полицейских. Участники протеста уже начали жечь мусор и...
 
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