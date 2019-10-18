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Германия и союзники по НАТО проводят учения с ядерным оружием

19.10.2019 08:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вооруженные силы Германии и ее союзников по НАТО участвуют в секретных учениях, сценарий которых предполагает ядерную войну. В рамках маневров под названием «Непоколебимый полдень» (Steadfast Noon) планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием, сообщает агентство dpa в пятницу, 18 октября.


Panavia Tornado. Фото: wikipedia.org

Кроме того, участники учений отработают безопасное перемещение ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам и их установку. Тренировочные полеты проходят без бомб. Подробная информация о деталях учений на данный момент отсутствует. Однако опубликованные в интернете фотографии указывают на участие в маневрах итальянской авиации, отмечает dpa.

Бундесвер направил на учения боевые самолеты Panavia Tornado 33-й тактической авиационной эскадры. Они располагаются на авиабазе Бюхель в Айфеле. Там же могут храниться американские водородные бомбы B61, утверждает dpa. Эта информация официально не подтверждена. По данным агентства, ядерное оружие США может также находиться в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах.

Прекращение действия ДРСМД

Агентство связывает существенно возросшую угрозу войны с применением ядерного оружия с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США и Россия 2 августа завершили выход из соглашения.

Поводом для этих шагов стали разработка Россией ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.

Этот договор подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Такие ракеты представляют наибольшую угрозу для мира, так как способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

 
 
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Вооруженные силы Германии и ее союзников по НАТО участвуют в секретных учениях, сценарий которых предполагает ядерную войну. В рамках маневров под названием...
 
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