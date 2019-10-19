Журналисты нашли «двойника Зеленского» из московского метро

Источник материала: Tut.by

В соцсетях стал вирусным снимок, на котором человек, похожий на президента Украины, спит в вагоне метро. Оказалось, что у Зеленского действительно есть «близнец» и его регулярно принимают за политика.



Изображение: Дмитрий Коваленко / facebook.com

Фотографию «Зеленского в метро» опубликовал пользователь Facebook Дмитрий Коваленко. «Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу», написал он. Снимок получил вирусную популярность.

Журналисты проекта Mash разыскали человека с фотографии. Оказалось, что живет он не в Киеве. Его зовут Умид, он родился в Узбекистане, работает в Москве маляром в автосервисе.

Своего украинского «двойника» Умид впервые увидел после того, как Зеленский стал президентом. Сейчас московского маляра часто «узнают» в маршрутках и метро, а на работе его в шутку зовут Димой Зеленским.