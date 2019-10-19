В США мужчина разоружил стрелка очень необычным способом

Источник материала: Tut.by

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвратил трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием. Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, передает РБК .

Инцидент произошел еще в мае, однако видеозапись появилась только сейчас.

Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e — ABC News (@ABC) 19 октября 2019 г.

На кадрах видно, как молодой человек с оружием в руках пытается зайти в одну из аудиторий. Из нее выходит тренер и начинает обнимать злоумышленника, крепко прижимая его к себе. Учащийся в итоге отдает оружие и отвечает на объятия. Трагедию таким образом удалось предотвратить.

Позднее прибыла полиция и задержала злоумышленника. Тренера в итоге провозгласили героем. Представитель полиции тогда отмечал, что это был наилучший сценарий действий. В первоначальных сообщениях говорилось, что Лоу повалил студента на пол, однако видео с камер наружного наблюдения показывает, что события разворачивались по другому сценарию.

«Это был очень эмоциональный момент и для него, и для меня», — рассказывал еще в мае Лоу. «Тогда я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда вы молоды, вы не понимаете, что делаете, пока все не закончится», — говорил Лоу.

19-летний студент в итоге избежал реального срока наказания. Он признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия и получил три года условно.