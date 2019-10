В США мужчина разоружил стрелка очень необычным способом

Источник материала: Tut.by

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвратил трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием. Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, передает РБК .

Инцидент произошел еще в мае, однако видеозапись появилась только сейчас.