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В США мужчина разоружил стрелка очень необычным способом
19.10.2019 22:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвратил трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием. Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, передает
Инцидент произошел еще в мае, однако видеозапись появилась только сейчас.
На кадрах видно, как молодой человек с оружием в руках пытается зайти в одну из аудиторий. Из нее выходит тренер и начинает обнимать злоумышленника, крепко прижимая его к себе. Учащийся в итоге отдает оружие и отвечает на объятия. Трагедию таким образом удалось предотвратить.
Позднее прибыла полиция и задержала злоумышленника. Тренера в итоге провозгласили героем. Представитель полиции тогда отмечал, что это был наилучший сценарий действий. В первоначальных сообщениях говорилось, что Лоу повалил студента на пол, однако видео с камер наружного наблюдения показывает, что события разворачивались по другому сценарию.
«Это был очень эмоциональный момент и для него, и для меня», — рассказывал еще в мае Лоу. «Тогда я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда вы молоды, вы не понимаете, что делаете, пока все не закончится», — говорил Лоу.
19-летний студент в итоге избежал реального срока наказания. Он признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия и получил три года условно.
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Тренер начал обнимать злоумышленника, крепко прижимая его к себе.
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