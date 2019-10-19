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Пассажирский самолет впервые совершил прямой перелет из Нью-Йорка в Сидней

20.10.2019 08:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет Boeing 787−9 Dreamliner австралийской авиакомпании Qantas совершил первый в истории беспосадочный перелет по маршруту Нью-Йорк — Сидней. Об этом сообщается в заявлении, распространенном компанией в воскресенье.


Фото носит иллюстративный характер. Сергей Балай, TUT.BY

В релизе отмечается, что самолет успешно приземлился в Сиднее после тренировочного полета продолжительностью 19 ч 16 мин. В нем приняли участие 49 пассажиров и члены экипажа.

Во время полета был проведен ряд экспериментов, результаты которых позволят оценить самочувствие людей, находящихся на борту. Например, у пилотов измерили мозговую активность и скорость реакции, а пассажиры должны были выполнить ряд физических упражнений. «Исследования помогут в будущем составить список кандидатов в члены экипажа и разработать нормативы обслуживания клиентов на сверхдальних рейсах», — говорится в сообщении Qantas.

В августе авиаперевозчик информировал, что планирует запуск сверхдальних рейсов с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк. Новые маршруты должны стать частью проекта Sunrise-Qantas, предусматривающего открытие ряда новых направлений для перелетов в австралийские города.

Планируется, что к декабрю авиакомпания сможет точно рассчитать экономическую целесообразность маршрутов и принять окончательное решение о запуске рейсов проекта Sunrise.

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Полета продолжался 19 ч 16 мин. В нем приняли участие 49 пассажиров и члены экипажа.
 
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