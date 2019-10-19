В ходе протестов сторонников независимости в Каталонии вчера пострадали 14 человек

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 14 человек пострадали в субботу в испанской Каталонии во время акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter служба неотложной медицинской помощи автономии.



Фото: Reuters

По ее информации, 11 человек получили травмы в Барселоне, еще трое — в Жироне. В каталонской полиции уточнили, что в ходе митингов были задержаны 13 человек.

Акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к тюремному заключению продолжительностью до 13 лет. Во время различных демонстраций пострадали несколько сотен человек, был нанесен огромный материальный ущерб.

По данным газеты El Pais , за беспорядками стоят около 2 тыс. радикально настроенных молодых людей, которые чаще всего посещают митинги с закрытыми лицами и взаимодействуют между собой с помощью раций.