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В ходе протестов сторонников независимости в Каталонии вчера пострадали 14 человек
20.10.2019 14:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере 14 человек пострадали в субботу в испанской Каталонии во время акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщила в воскресенье в
По ее информации, 11 человек получили травмы в Барселоне, еще трое — в Жироне. В каталонской полиции уточнили, что в ходе митингов были задержаны 13 человек.
Акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к тюремному заключению продолжительностью до 13 лет. Во время различных демонстраций пострадали несколько сотен человек, был нанесен огромный материальный ущерб.
По данным газеты
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По меньшей мере 14 человек пострадали в субботу в испанской Каталонии во время акций протеста сторонников независимости региона.
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