В ФРГ из-за забастовок сотрудников «дочек» Lufthansa отменили ряд рейсов

Источник материала: Tut.by

Забастовка бортперсонала дочерних предприятий немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене десятков авиарейсов в ряде немецких аэропортов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Deutsche Welle .

Среди бастующих — сотрудники авиакомпаний SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings и Germanwings. Затронуты сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.

Как сообщил заместитель главы профсоюза Ufo Даниэль Флор, забастовка будет продлена до полуночи, 21 октября.

Забастовку организовывает немецкий профсоюз работников Ufo, который находится в длительном тарифном конфликте с Lufthansa. Профсоюз требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда для сотрудников авиакомпании.

На фоне неоднократно проводимых забастовок из Lufthansa был уволен председатель Ufo Николай Баублис. Lufthansa считает проводимые Ufo забастовки незаконными.