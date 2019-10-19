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В ФРГ из-за забастовок сотрудников «дочек» Lufthansa отменили ряд рейсов

20.10.2019 17:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Забастовка бортперсонала дочерних предприятий немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене десятков авиарейсов в ряде немецких аэропортов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Deutsche Welle.

Среди бастующих — сотрудники авиакомпаний SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings и Germanwings. Затронуты сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.

Как сообщил заместитель главы профсоюза Ufo Даниэль Флор, забастовка будет продлена до полуночи, 21 октября.

Забастовку организовывает немецкий профсоюз работников Ufo, который находится в длительном тарифном конфликте с Lufthansa. Профсоюз требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда для сотрудников авиакомпании.

На фоне неоднократно проводимых забастовок из Lufthansa был уволен председатель Ufo Николай Баублис. Lufthansa считает проводимые Ufo забастовки незаконными.

 
 
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Забастовка бортперсонала дочерних предприятий немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене десятков авиарейсов в ряде немецких аэропортов. Об этом сообщает РБК...
 
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