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В ФРГ из-за забастовок сотрудников «дочек» Lufthansa отменили ряд рейсов
20.10.2019 17:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Забастовка бортперсонала дочерних предприятий немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене десятков авиарейсов в ряде немецких аэропортов. Об этом сообщает
Среди бастующих — сотрудники авиакомпаний SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings и Germanwings. Затронуты сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.
Как
Забастовку организовывает немецкий профсоюз работников Ufo, который находится в длительном тарифном конфликте с Lufthansa. Профсоюз требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда для сотрудников авиакомпании.
На фоне неоднократно проводимых забастовок из Lufthansa был уволен председатель Ufo Николай Баублис. Lufthansa считает проводимые Ufo забастовки незаконными.
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Забастовка бортперсонала дочерних предприятий немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене десятков авиарейсов в ряде немецких аэропортов. Об этом сообщает РБК...
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