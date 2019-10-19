в Huawei признали, что санкции США оказывают негативное влияние на дела компании

Источник материала: Tut.by

Телекоммуникационный гигант Huawei испытывает негативное влияние от введенных Соединенными Штатами рестрикций, передает ТАСС . Проблемы, как в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников компании, связаны с поиском альтернатив приложениям корпорации Google.

После внесения компании Huawei в черный список Минторга США с 17 мая Google лишила Huawei доступа к обновлениям операционной системы Android. Huawei, по словам ее представителей, удалось отказаться от оборудования, которое китайская компания закупала в Соединенных Штатах, однако предложить что-либо взамен приобретаемых у Google компьютерных технологий пока не удается.

«После публикации черного списка [Минторгом США] мы смогли найти некоторые альтернативные решения, — приводит издание слова вице-президента по связям с общественностью Huawei в США Джой Тэна. — Наиболее трудным вопросом стали технологии, предоставляемые Google. Мы можем продолжать использовать платформу Android в связи с тем, что она открыта, но мы не можем использовать технологии, которые задействованы в работе приложений».

В то же время, отмечает Financial Times, в Huawei заявили, что продажи компании выросли на 27% за последний год. Кроме того, пользователи китайских смартфонов до сих пор имеют доступ к продукции, предоставляемой Google, в связи с предоставленными США временными исключениями из рестрикций, однако обладатели новых моделей устройств Huawei уже не имеют доступа к приложениям американского производства.

В начале августа китайская корпорация представила собственную операционную систему Harmony OS, которая должна прийти на замену Android, однако, по утверждению Тэна, над китайской ОС предстоит проделать еще большую работу.

15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от негативных иностранных факторов. В связи с этим Минторг США 17 мая внес Huawei в черный список субъектов, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Руководство корпорации неоднократно заявляло, что она осуществляет коммерческую деятельность исключительно в рамках закона.

О компании

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретной информации.