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Многотысячная толпа протестующих переместилась к зданию полиции Испании в Барселоне
20.10.2019 22:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Участники акции протеста в центре испанской Барселоны переместились к зданию управления национальной полиции. Как передает корреспондент
Демонстрация началась вечером в воскресенье у представительства правительства Испании в каталонской столице. Сначала манифестанты набивали газетами мусорные пакеты, которые бросали к заграждениям, установленным полицейскими перед зданием представительства. Затем толпа сделала пятикилометровый крюк по Барселоне и пришла к управлению полиции, где проходила акция накануне. Пока стражи порядка не вмешиваются и перекрывают примыкающие улицы. Инцидентов в ходе демонстрации зафиксировано не было.
С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании
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Демонстрация началась у представительства правительства Испании в каталонской столице
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