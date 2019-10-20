В Германии полиция обезвредила «высокоагрессивную корову» с помощью вертолета

Источник материала: Tut.by

Полиция немецкого городка провела спецоперацию по обезвреживанию коровы — та сломала парник, заметала следы и повредила полицейский автомобиль. Поймать ее удалось только после использования вертолета.

В немецком городке Занд-ам-Майн в субботу, 19 октября, несколько часов продолжалась полицейская операция по поиску и обезвреживанию «высокоагрессивной коровы», как ее обозначили в полицейском отчете.

Полиция обнаружила убежавшую из стойла корову возле супермаркета, но попытки поймать ее оказались напрасными — животное убежало по направлению к центру города, по пути сломав парник в одном из дворов. К удивлению полицейских, корова смогла выбраться из обломков парника и промчалась по центру города, после чего следы ее затерялись.

Корову удалось обнаружить только с помощью полицейского вертолета — она уже находилась на краю города. Нескольким автомобилям полиции удалось заблокировать животное, в результате чего один из автомобилей получил повреждение. Врач-ветеринар сумел с помощью трубки выстрелить в корову шприцем с наркозом, после чего она, наконец, погрузилась в сон.