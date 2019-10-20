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«Пыталась возвыситься до королевы»: король Таиланда лишил спутницу титулов
21.10.2019 17:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, лишь недавно предоставивший своей спутнице официальный статус королевского консорта, лишил ее всех титулов и званий за вероломство.
В официальном заявлении королевского двора говорится, что генерал-майор Сининат Вонгваджирапакди «была слишком амбициозна и пыталась возвыситься до положения королевы» и «такое поведение королевского консорта было расценено как знак неуважения».
Сининат стала первой с 1921 года женщиной, получившей звание королевского консорта (супруги короля без титула королевы).
Этот статус ей присвоили в июле, всего через два месяца после того, как король
Сининат — профессиональная военная летчица, медсестра и телохранительница, до сегодняшнего дня она имела звание генерал-майора.
В августе были опубликованы ее официальные фото в военной форме и за штурвалом боевого самолета, тогда же было объявлено, что король «распорядился о создании для нее королевской биографии».
Между тем королева Сутхида, бывшая стюардесса и заместительница начальника королевской охраны, остается бессменным партнером монарха и многие годы появляется вместе с ним на публике.
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, лишь недавно предоставивший своей спутнице официальный статус королевского консорта, лишил ее всех титулов и званий за...
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