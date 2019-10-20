«Пыталась возвыситься до королевы»: король Таиланда лишил спутницу титулов

Источник материала: Tut.by

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, лишь недавно предоставивший своей спутнице официальный статус королевского консорта, лишил ее всех титулов и званий за вероломство.



Фото: Reuters

В официальном заявлении королевского двора говорится, что генерал-майор Сининат Вонгваджирапакди «была слишком амбициозна и пыталась возвыситься до положения королевы» и «такое поведение королевского консорта было расценено как знак неуважения».

Сининат стала первой с 1921 года женщиной, получившей звание королевского консорта (супруги короля без титула королевы).

Этот статус ей присвоили в июле, всего через два месяца после того, как король женился в четвертый раз , сделав королевой Сутхиду Тиджай.

Сининат — профессиональная военная летчица, медсестра и телохранительница, до сегодняшнего дня она имела звание генерал-майора.

В августе были опубликованы ее официальные фото в военной форме и за штурвалом боевого самолета, тогда же было объявлено, что король «распорядился о создании для нее королевской биографии».

Между тем королева Сутхида, бывшая стюардесса и заместительница начальника королевской охраны, остается бессменным партнером монарха и многие годы появляется вместе с ним на публике.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн взошел на трон после смерти своего отца в 2016 году.