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Чешские спецслужбы заявили о раскрытии российской шпионской сети

21.10.2019 20:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Служба безопасности и информации Чехии объявила о раскрытии и ликвидации российской агентурной сети, которая, как утверждает чешская контрразведка, действовала на территории страны.


Фото: Reuters

«Сеть полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с Национальным центром борьбы с организованной преступностью. Расследование продолжается», — заявил в понедельник глава ведомства Михал Коуделка на пресс-конференции в парламенте Чехии.

По его словам, раскрытая сеть была частью более длинной цепочки, которую российские спецслужбы якобы использовали в Чехии и готовили к использованию в других странах Европы.

Коуделка утверждает, что агентурная сеть была создана ФСБ и финансировалась российским посольством в Праге. Ее целью, по словам главы службы контрразведки, было «посредством специально созданных серверов осуществлять атаки на различные цели в Чехии, а также на ее зарубежных партнеров».

В российском посольстве в Чехии назвали эту информацию недостоверной. «Сообщение о том, что посольство РФ в Чехии якобы финансировало некую сеть, не имеет ничего общего с действительностью», — цитирует РИА «Новости» заявление дипмиссии.

Би-би-си направила запрос в пресс-службу ФСБ, ожидает ответа.

Не первая сеть

В декабре прошлого года Коуделка уже заявлял о раскрытии российской шпионской сети, а также о противодействии китайским шпионам в стране.

«За последние пять лет мы воспрепятствовали десяткам российских и китайских офицеров в их деятельности — или рекомендацией не давать им аккредитации, или их отъездом (из страны) так называемым тихим методом. В начале этого года мы, например, информировали тех, кого нам положено по закону, что нам удалось успешно ликвидировать разведсеть одной из российских разведывательных служб, действующих на территории республики, и полностью парализовать ее деятельность», — говорил он.

В марте этого года чешское издание Respekt сообщало, что российская агентурная сеть якобы осуществляла хакерские атаки и состояла из нескольких российских граждан и выходцев из России, получивших гражданство Чехии.

По информации издания, группа действовала в Праге под прикрытием двух частных компаний по продаже компьютеров и программного обеспечения и подчинялась подразделению контрразведки ФСБ России.

Чешские СМИ также утверждали со ссылкой на Службу безопасности и информации, что как минимум треть сотрудников российского посольства в Праге могут быть сотрудниками российских спецслужб.

Весной прошлого года Чехия выслала трех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Премьер-министр страны Андрей Бабиш позднее пояснил, что речь шла о высылке «незадекларированных разведчиков».

 
 
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Служба безопасности и информации Чехии объявила о раскрытии и ликвидации российской агентурной сети, которая, как утверждает чешская контрразведка, действовала...
 
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