Чили в огне. Как повышение цен на проезд закончилось мародерством, поджогами и солдатами на улицах

Источник материала: Tut.by

В Чили из-за повышения стоимости проезда в метро начались массовые акции протеста . По последним данным погибли 11 человек, более 500 получили ранения, в том числе более 60 полицейских. Беспорядки сопровождаются погромами и мародерством, власти объявили чрезвычайное положение в столице и ряде городов. Президент страны Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте, но протесты в Чили не утихают.



Демонстранты стучат в крышки от кастрюль и железные кружки во время акции протеста против повышения цен на проезд в метро. Сантьяго, Чили, 19 октября 2019 года. Фото: Reuters / Edgard Garrido

Повышение стоимости проезда в метро на 30 песо (примерно на 4 цента) произошло еще 6 октября. Цена одной поездки в час пик достигла уровня 830−850 песо (1,2 доллара), что сделало метро столицы Чили, Сантьяго, одним из самых дорогих в Южной Америке. Недовольство населения поначалу проявлялось лишь в мирных акциях. На улицу вышли студенты, которых позже поддержали и другие малообеспеченные слои населения, которые начали стучать в кастрюли в знак несогласия с подорожанием проезда в подземке.



Солдат зажал дубинкой шею одного из демонстрантов. Консепьон, Чили, 19 октября 2019 года. Фото: Reuters / Juan Gonzalez

На прошлой неделе обстановка стала накаляться — жители столицы пытались блокировать движение поездов, некоторые проходили через турникеты без оплаты, а некоторые - ломали их. В ответ на это директор Santiago Metro Рубен Альварадо решил на весь день закрыть две наиболее загруженные линии из семи веток: это вызвало огромные пробки на улицах Сантьяго, очереди, неудобство и транспортный хаос.

Когда жители столицы Чили возмутились и вышли уже на стихийные акции, власти направили на подавление протестов полицию. А затем и армию.

Беспорядки вышли за пределы Сантьяго и стали распространяться по всей стране.



Горит касса одной из станций метрополитена. Сантьяго, Чили, 19 октября 2019 года. Фото: Reuters / Ramon Monroy

Заполыхали не только станции метро, но и муниципальный транспорт, несколько десятков супермаркетов, крупнейший в столице торговый центр и даже небоскреб международной энергетической компании ENEL.



Пожарные пытаются потушить пожар в штаб-квартире корпорации ENEL, Сантьяго, Чили, 18 октября 2019 года. Фото: Reuters / Ramon Monroy



Пожарные тушат подожженный супермаркет, Вальпараисо, Чили, 20 октября 2019 года. Фото: Reuters / Rodrigo Garrido



Сгоревшие автобусы на улицах Сантьяго, Чили, 20 октября 2019 года. Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Чили — одна из самых благополучных стран Южной Америки. Средняя заработная плата в Чили в 2019 году составляет 4 871,43 чилийских песо в час (6,8 доллара) или около 1074 долларов ежемесячно. Официальная минимальная оплата труда с 1 марта 2019 года — 301 тысяча песо (417 долларов). При этом на транспорт большинство жителей страны тратят около 11% дохода.



Солдаты охраняют разгромленный и сожженный вход на одну из станций подземки. Сантьяго, Чили, 21 октября 2019 года. Фото: Reuters / Edgard Garrido

Метрополитен Сантьяго является одним из самых передовых и современных в Южной Америке — семь линий, 136 станций и 140 километров маршрута. Управляет им государственная компания Metro SA, которая стабильно поднимает цены на проезд два раза в год.

В ходе беспорядков 77-и станциям из 136-и был нанесен ущерб, на 20 произошел пожар, а девять станций сгорели дотла. Дирекция метрополитена оценила ущерб в 200 млн долларов.



Демонстранты устраивают импровизированные костры из подручных материалов. Вальпараисо, Чили, 19 октября 2019 года. Фото: Reuters / Edgard Garrido

18 октября власти были вынуждены ввести режим чрезвычайного положения. Также был введен комендантский час.



Протестующие бросают в силовиков камни. Вальпараисо, Чили, 19 октября 2019 года. Фото: Reuters / Rodrigo Garrido



Сотрудник полиции выпускает по протестующим слезоточивый газ. Сантьяго, Чили, 20 октября 2019 года. Фото: Reuters / Rodrigo Garrido



Полиция разгоняет демонстрантов водометами. Сантьяго, Чили, 20 октября 2019 года. Фото: Reuters / Ivan Alvarado



Столкновения протестующих с силовиками. Сантьяго, Чили, 20 октября 2019 года. Фото: Reuters / Ivan Alvarado

В ходе акций протеста против повышения цен на проезд в метро были задержаны более 1,5 тысяч человек. Более 500 человек пострадали, 62 сотрудника полиции получили ранения.

По меньшей мере 11 человек погибли, сообщила мэр чилийской столицы Карла Рубилар. По данным властей Сантьяго, восемь человек погибли в воскресенье «при пожаре в складских помещениях супермаркетов, разграбленных во время беспорядков». Еще трое умерли в результате поджога магазина на окраине чилийской столицы в субботу.



Протестанты накинулись на одного из силовиков. Вальпараисо, Чили, 21 октября 2019 года. Фото: Reuters / Rodrigo Garrido



Сгоревший супермаркет в Сантьяго, Чили, 21 октября 2019 года. Фото: Reuters / Edgard Garrido



Сотрудница супермаркета пытается навести порядок после разграбления магазина мародерами. Конпесьон, Чили, 20 октября 2019 года. Фото: Reuters / Juan Gonzalez



Люди стоят в очереди, ожидая, пока солдаты пропустят их в супермаркет. Вальпараисо, Чили, 20 октября 2019 года. Фото: Reuters / Rodrigo Garrido

Президент Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. Но это не помогло — беспорядки не утихают. У протестного движения в Чили нет четких требований, не видно и лидеров.

Президент Чили Себастьян Пиньера сравнил сложившуюся в стране ситуацию с беспорядками, охватившими несколько регионов страны, с войной.

«Мы находимся на войне. У нас мощный, беспощадный враг, для которого нет ничего святого, который готов применять насилие, не ставя себе никаких границ, даже если речь идет о человеческих жизнях. Мы прекрасно понимаем, что есть определенная степень организации и координации, что свойственно преступным группировкам», — отметил Пиньера.



Парочка целуется на скамейке, которую протестующие вытащили на проезжую часть. Сантьяго, Чили, 19 октября 2019 года. Фото: Reuters / Ivan Alvarado