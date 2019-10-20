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Чили в огне. Как повышение цен на проезд закончилось мародерством, поджогами и солдатами на улицах
21.10.2019 20:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Чили из-за повышения стоимости проезда в метро начались
Повышение стоимости проезда в метро на 30 песо (примерно на 4 цента) произошло еще 6 октября. Цена одной поездки в час пик достигла уровня 830−850 песо (1,2 доллара), что сделало метро столицы Чили, Сантьяго, одним из самых дорогих в Южной Америке. Недовольство населения поначалу проявлялось лишь в мирных акциях. На улицу вышли студенты, которых позже поддержали и другие малообеспеченные слои населения, которые начали стучать в кастрюли в знак несогласия с подорожанием проезда в подземке.
На прошлой неделе обстановка стала накаляться — жители столицы пытались блокировать движение поездов, некоторые проходили через турникеты без оплаты, а некоторые - ломали их. В ответ на это директор Santiago Metro Рубен Альварадо решил на весь день закрыть две наиболее загруженные линии из семи веток: это вызвало огромные пробки на улицах Сантьяго, очереди, неудобство и транспортный хаос.
Когда жители столицы Чили возмутились и вышли уже на стихийные акции, власти направили на подавление протестов полицию. А затем и армию.
Беспорядки вышли за пределы Сантьяго и стали распространяться по всей стране.
Заполыхали не только станции метро, но и муниципальный транспорт, несколько десятков супермаркетов, крупнейший в столице торговый центр и даже небоскреб международной энергетической компании ENEL.
Чили — одна из самых благополучных стран Южной Америки. Средняя заработная плата в Чили в 2019 году составляет 4 871,43 чилийских песо в час (6,8 доллара) или около 1074 долларов ежемесячно.
Метрополитен Сантьяго является одним из самых передовых и современных в Южной Америке — семь линий, 136 станций и 140 километров маршрута. Управляет им государственная компания Metro SA, которая стабильно поднимает цены на проезд два раза в год.
В ходе беспорядков 77-и станциям из 136-и был нанесен ущерб, на 20 произошел пожар, а девять станций сгорели дотла. Дирекция метрополитена оценила ущерб в 200 млн долларов.
18 октября власти были вынуждены ввести режим чрезвычайного положения. Также был введен комендантский час.
В ходе акций протеста против повышения цен на проезд в метро были задержаны более 1,5 тысяч человек. Более 500 человек пострадали, 62 сотрудника полиции получили ранения.
По меньшей мере 11 человек погибли, сообщила мэр чилийской столицы Карла Рубилар. По данным властей Сантьяго, восемь человек погибли в воскресенье «при пожаре в складских помещениях супермаркетов, разграбленных во время беспорядков». Еще трое умерли в результате поджога магазина на окраине чилийской столицы в субботу.
Президент Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. Но это не помогло — беспорядки не утихают. У протестного движения в Чили нет четких требований, не видно и лидеров.
Президент Чили Себастьян Пиньера сравнил сложившуюся в стране ситуацию с беспорядками, охватившими несколько регионов страны, с войной.
«Мы находимся на войне. У нас мощный, беспощадный враг, для которого нет ничего святого, который готов применять насилие, не ставя себе никаких границ, даже если речь идет о человеческих жизнях. Мы прекрасно понимаем, что есть определенная степень организации и координации, что свойственно преступным группировкам», — отметил Пиньера.
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