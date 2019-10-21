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В Украине аэропорт приостанавливал работу из-за запаха аммиака, есть пострадавшие
22.10.2019 00:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 21 октября в аэропорту Борисполь в Киеве временно приостанавливали обслуживание в терминалах из-за запаха аммиака. В итоге несколько десятков человек обратились к медикам за помощью.
По данным ГСЧС Украины, сообщение о резком запахе аммиака возле аэропорта поступило около шести часов вечера. «Борисполь» приостановил обслуживание в терминалах. На странице аэропорта в Facebook
«В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности веществами, содержащими аммиак, по предварительным оценкам произошло рассеивание летучих вредных веществ», — пояснили в пресс-службе.
В аэропорт приезжало отделение радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС. Специалисты взяли пробы воздуха для определения наличия опасных веществ. По результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций). Работу аэропорта восстановили в 20.11.
Позже выяснилось, что один человек госпитализирован, а 50 пожаловались медикам на ухудшение самочувствия.
«Один сотрудник авиакомпании Sky Up доставлен в лечебное учреждение. Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте», —
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Днем 21 октября в аэропорту Борисполь в Киеве временно приостанавливали обслуживание в терминалах из-за запаха аммиака. В итоге несколько десятков человек...
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