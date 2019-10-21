В Украине аэропорт приостанавливал работу из-за запаха аммиака, есть пострадавшие

Источник материала: Tut.by

Днем 21 октября в аэропорту Борисполь в Киеве временно приостанавливали обслуживание в терминалах из-за запаха аммиака. В итоге несколько десятков человек обратились к медикам за помощью.



Фото: korrespondent.net

По данным ГСЧС Украины, сообщение о резком запахе аммиака возле аэропорта поступило около шести часов вечера. «Борисполь» приостановил обслуживание в терминалах. На странице аэропорта в Facebook пояснили , что это случилось из-за возможного рассеивания вредных веществ с содержанием аммиака.

«В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности веществами, содержащими аммиак, по предварительным оценкам произошло рассеивание летучих вредных веществ», — пояснили в пресс-службе.

В аэропорт приезжало отделение радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС. Специалисты взяли пробы воздуха для определения наличия опасных веществ. По результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций). Работу аэропорта восстановили в 20.11.

Позже выяснилось, что один человек госпитализирован, а 50 пожаловались медикам на ухудшение самочувствия.

«Один сотрудник авиакомпании Sky Up доставлен в лечебное учреждение. Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте», — сообщили спасатели.