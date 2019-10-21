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Цукерберг: Россия, Иран и Китай пытаются вмешаться в предстоящие выборы президента США

22.10.2019 06:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в интервью NBC, что Россия, Иран и Китай пытаются вмешаться в выборы президента США 2020 года.


Фото: Reuters

«Мы видим, что Россия, Иран и Китай используют все более изощренные тактики для вмешательства в выборы. <…> [Обнаруженные нами сети аккаунтов] сигнализируют, что эти государства намерены проявить активность во время предстоящих выборов», — заявил Цукерберг.

Ранее 21 октября Facebook сообщил о блокировке фейковых аккаунтов из Ирана и России. Сеть аккаунтов российского происхождения включала 50 фейковых страниц в инстаграме и одну в фейсбуке. Там размещались сообщения о консерватизме и либерализме, экологии, выборах президента США 2020 года, расовых проблемах и проблемах ЛГБТ.

Сотрудники Facebook нашли у этих аккаунтов связи с российским «Агентством интернет-исследований». В частности, на удаленных страницах публиковались мемы, аналоги которых раньше использовала «фабрика троллей».

Американские власти обвиняют «Агентство интернет-исследований», также известное как «фабрика троллей», во вмешательстве в выборы президента 2016 года. По версии американцев, сотрудники «фабрики троллей» писали посты и комментарии в соцсетях в поддержку Дональда Трампа. Минфин США внес «фабрику троллей» и ее работников в санкционный список.

 
 
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Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в интервью NBC, что Россия, Иран и Китай пытаются вмешаться в выборы президента США 2020 года.
 
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