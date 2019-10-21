В Токио прошла церемония восхождения на трон нового императора - старейшей династии в мире
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Источник материала:
Tut.by
В Токио 22 октября проходит церемония восхождения на трон нового императора Японии — Нарухито. На это масштабное событие приглашены гости из 174 стран и территорий, в том числе монархи и главы государств. TUT.BY выбрал самые интересные снимки события от агентства Reuters. 59-летний император Японии Нарухито и его 55-летняя жена, а теперь императрица Масако, во время церемонии восхождения на так называемый Хризантемовый трон (высотой 6 метров и весом 8 тонн), 22 октября 2019-го. По заявлению Императорского дворца, церемония станет самой масштабной в истории страны
Люди толпятся возле дворца в центре Токио. Внутрь приглашены 400 представителей из разных стран, а остальные могут следить за происходящим на улице по 30 мониторам, где все транслируют. Это еще почти полторы тысячи человек, от спортсменов и писателей до судей и чиновников, они тоже получили приглашения
На мероприятие приезжают члены королевской семьи. В первой половине дня провели закрытые для публики ритуалы (которые символизируют общение с богами и прежними императорами), а официальная церемония для всех стартовала в обед. Кстати, Беларусь на этом мероприятии по поручению президента представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин
В Токио пожаловали гости со всего мира. На фото — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер со своей супругой Элке Буденбендер. Также лично приехали президенты Австрии, Индии, Венгрии и Финляндии
Среди приглашенных — британский принц Чарльз. На фото он беседует с кронпринцессой Дании Мэри, а рядом ее супруг, наследный принц Фредерик
Король Испании Филипп VI и королева Летисия на церемонии возведения на престол императора Японии Нарухито
За интронизацией мог наблюдать лично и президент Украины Владимир Зеленский со своей женой Еленой. Также прибыли главы Армении, Кыргызстана, Молдовы
Среди гостей во фраках замечен бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
И глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, правда в более лаконичном деловом костюме
Девочка в толпе людей у Императорского дворца. Церемония идет по средневековым канонам, где даже одежда отшита по лекалам того времени (включая одеяние Нарухито по моде периода Хэйан 794-1185 годов и кимоно его супруги)
Новый император. Нарухито зачитал перед родными, придворными, почетным караулом и оркестром с барабанами и гонгами речь о восхождении на престол самой древней династии на планете, сообщает ТАСС
И его супруга, теперь императрица Масако, покидает церемониальный зал после всех торжеств. А интронизация по традиции завершается троекратным возгласом "банзай", где гости желают императору долгих лет
На этом снимке среди зрителей запечатлены в первом ряду шведский король Карл XVI Густав и его дочь кронпринцесса Виктория, а позади — король Камбоджи Нородом Сиамони с женой, королева и король Бутана — Джецун Пема и Джигме Кхесар Намгьял Вангчук
Президент Пакистана Ариф Алви и его жена Самина покидают церемонию после ее окончания. Вечером гостей ждут на торжественном банкете, где император будет уже во фраке с орденами, а его жена — в бриллиантовой тиаре и белом парадном платье с орденской лентой
Среди гостей был президент Филиппин Родриго Дутерте. Другие страны, например США и Россию, представляли чиновники
Бельгийский король Филипп с королевой Матильдой. Среди других королевских особ были гости из Нидерландов и Малайзии
На интронизацию прибыли японские принцессы Како и Мако, племянницы императора Нарухито
Так выглядела открытая для всех церемония интронизации в главнейшем "Сосновом зале" дворца. Нарухито в высокой черной шапке и облачении императора взошел на высокий императорский трон. Напомним, это произошло после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула из-за возраста
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На мероприятие были приглашены гости из 174 стран.
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