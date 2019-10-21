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Лавров заявил о прекращении турецкой операции в Сирии после переговоров Путина и Эрдогана
22.10.2019 21:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Турецкая операция «Источник мира» в Сирии прекращается. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает
По его словам, теперь все будет зависеть от отвода курдских сил.
Лавров отметил, что достигнутые на переговорах президентов договоренности обеспечивают прекращение кровопролития, «прекращение операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире, и, что очень важно, выход сирийских пограничников на границу», — цитирует министра
По мнению российской стороны, «решение проблемы, связанной с курдами и их чаяниями, невозможно без восстановления контроля законного правительства Сирии над всей протяженностью границы».
С 23 октября в зону, где проводилась турецкая операция, введут российскую военную полицию и сирийских военных, пишет
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Турецкая операция «Источник мира» в Сирии прекращается. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров президенто РФ и Турции Владимира Путина и...
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