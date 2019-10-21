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Лавров заявил о прекращении турецкой операции в Сирии после переговоров Путина и Эрдогана

22.10.2019 21:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Турецкая операция «Источник мира» в Сирии прекращается. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости».


Фото: Reuters

По его словам, теперь все будет зависеть от отвода курдских сил.

Лавров отметил, что достигнутые на переговорах президентов договоренности обеспечивают прекращение кровопролития, «прекращение операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире, и, что очень важно, выход сирийских пограничников на границу», — цитирует министра Интерфакс.

По мнению российской стороны, «решение проблемы, связанной с курдами и их чаяниями, невозможно без восстановления контроля законного правительства Сирии над всей протяженностью границы».

С 23 октября в зону, где проводилась турецкая операция, введут российскую военную полицию и сирийских военных, пишет ТАСС.

 
 
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Турецкая операция «Источник мира» в Сирии прекращается. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров президенто РФ и Турции Владимира Путина и...
 
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