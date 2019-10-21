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США начали переброску техники для учений будущего года в Литве
22.10.2019 21:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИ нет. Началось это не сегодня, и даже не вчера, когда США только начали расквартировывать тяжелую бронетехнику на полигоне в Пабраде, на востоке Литвы у самой нашей границы, буквально в 15-ти километрах. О том, что намеченные на следующий год самые большие за четверть века учения НАТО Defender-2020, то есть вроде бы "Защитник", станут недвусмысленно агрессивной акцией, уже давно не оборонительного блока, Минск однозначно заявлял еще на саммите в Ашхабаде.
И, собственно, да, для людей в погонах, а вместе с ними и для тех, кто следил за развитием событий в нашем давно не дивном и не новом мире, это, по сути, никогда и не заканчивалось. А с чего бы? Холодная война ведь никогда не меняется. Вот и холодный мир между полюсами силы, на одном из которых, и что очень важно на своей родной земле, были и есть, так уж получилось, мы, а на втором как бы Североатлантический альянс - этот холодный мир тоже неизменен. Если что-то и колеблется, то разве температура. Так вот. Нынешнюю ситуацию, которую нынче будут пробовать обелять в СМИ Запада, а заодно, наверняка, и иные тутошние эксперты, можно вполне уже называть осенними заморозками. Неприятными, после лета. Да. Но... предсказуемыми.
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Полтысячи военнослужащих сухопутных сил США и тяжелая бронетехника под флагами НАТО прибыла в Литву. Формально для участия в маневрах будущей весной. Это самая...
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