|
«Это вообще сдать нас с потрохами». Кучма раскритиковал «формулу Штайнмайера»
25.10.2019 21:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-президент Украины и представитель страны на переговорах контактной группы в Минске Леонид Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру на Донбассе. Об этом он заявил во время выступления в Черниговском университете, сообщает
«Формула Штайнмайера» к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая — а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся … Это вообще «сдать нас с потрохами», так сказать», — заявил он.
Кучма считает, что проводить выборы на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы — это полный абсурд. Кроме того, по его мнению, не может быть речи об особом статусе Донбасса, так как это приведет к конфедерацийному устройству Украины, что неприемлемо.
Напомнил Кучма и том, что регион практически разрушен: «По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро».
Напомним, 1 октября
Согласование документа вызвало протесты в Украине: Зеленского
Глава украинского МИД Вадим Пристайко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент Украины и представитель страны на переговорах контактной группы в Минске Леонид Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)