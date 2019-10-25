«Это вообще сдать нас с потрохами». Кучма раскритиковал «формулу Штайнмайера»

Источник материала: Tut.by

Экс-президент Украины и представитель страны на переговорах контактной группы в Минске Леонид Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру на Донбассе. Об этом он заявил во время выступления в Черниговском университете, сообщает Укринформ .



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«Формула Штайнмайера» к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая — а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся … Это вообще «сдать нас с потрохами», так сказать», — заявил он.

Кучма считает, что проводить выборы на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы — это полный абсурд. Кроме того, по его мнению, не может быть речи об особом статусе Донбасса, так как это приведет к конфедерацийному устройству Украины, что неприемлемо.

Напомнил Кучма и том, что регион практически разрушен: «По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро».

Напомним, 1 октября стало известно , что по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» . Документ предусматривает временное наделение Донбасса особым статусом и проведение там местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен действовать на постоянной основе.

Согласование документа вызвало протесты в Украине: Зеленского обвинили в государственной измене и назвали подписание «формулы Штайнмайера» капитуляцией.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил , что «формула Штайнмайера» — это болезненный компромисс. Но защита страны немирным путем обойдется Украине в треть бюджета, идущего на зарплаты и пенсии. Президент Украины сообщил , что «формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе региона, если пройдет встреча в нормандском формате, и стороны смогут договориться о дальнейшем урегулировании ситуации.