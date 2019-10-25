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Британская прокуратура предъявила обвинения водителю грузовика, в котором нашли 39 тел

26.10.2019 21:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская прокуратура предъявила обвинения водителю грузовика, в котором в среду были найдены тела 39 человек. Как говорится в сообщении, распространенном в субботу полицейским управлением графства Эссекс, 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон обвиняется в действиях, приведших к смерти 39 человек, и совершении других преступлений, передает ТАСС.


Мо Робинсон. Фото: Facebook

"Он предстанет перед магистратским судом Челмсфорда в понедельник, 28 октября, по обвинению в причинении смерти 39 человек, вступлении в сговор с целью незаконной перевозки людей через границу, пособничестве нелегальной иммиграции, а также отмывании денег", - отмечается в документе.

По делу о гибели людей к настоящему моменту четверо подозреваемых задержаны в Великобритании, еще один - в Ирландии. Робинсон, по сообщениям британских СМИ, и вызвал полицейских, обнаружив тела внутри прицепа. Все задержанные подозреваются в действиях, которые привели к смерти 39 человек, и участии в торговле людьми.

В пятницу в полиции подтвердили, что тела, найденные в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Эссексе (около 30 км от центральной части Лондона), начали доставлять в морг, проводится патолого-анатомическая экспертиза. В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Гражданство погибших пока не установлено. В четверг в полиции Эссекса сообщили, что есть основания считать их гражданами Китая, однако посольство КНР пока этого не подтвердило и занимается проверкой информации, полученной от полицейских. Посольство Вьетнама также проверяет наличие у погибших вьетнамского гражданства.

 
 
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Британская прокуратура предъявила обвинения водителю грузовика, в котором в среду были найдены тела 39 человек.
 
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