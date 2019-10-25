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Грузинский премьер оценил потери бюджета от запрета на перелеты в Россию
26.10.2019 21:33 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бюджет Грузии потерял $ 350 млн после отмены в начале июля Россией авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр републики Георгий Гахария, передает
«Россияне отменили рейсы в июле, августе, сентябре, октябре, ноябре — за эти пять месяцев бюджет страны потерял $ 350 млн. Сегодня доходы от туризма в Грузии превышают $ 2 млрд. Это реальные деньги», — сказал он.
По его словам, в стране необходимо построить новые гостиницы, а также реконструировать исторические памятники. «В Самегрело много мест, где туристы могут остаться на пять-шесть дней. В первую очередь, нужна гостиничная инфраструктура в Зугдиди и Поти. Затем Местия, Мартвили. Семейные отели в Чхороцку следует развивать», — сказал Гахария.
Россия
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил 7 июля, что из-за решения закрыть прямое авиасообщение с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 млрд российский рублей.
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Бюджет Грузии потерял $ 350 млн после отмены в начале июля Россией авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр републики Георгий Гахария,...
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