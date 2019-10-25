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Грузинский премьер оценил потери бюджета от запрета на перелеты в Россию

26.10.2019 21:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бюджет Грузии потерял $ 350 млн после отмены в начале июля Россией авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр републики Георгий Гахария, передает РБК со ссылкой на 1tv.ge.

«Россияне отменили рейсы в июле, августе, сентябре, октябре, ноябре — за эти пять месяцев бюджет страны потерял $ 350 млн. Сегодня доходы от туризма в Грузии превышают $ 2 млрд. Это реальные деньги», — сказал он.

По его словам, в стране необходимо построить новые гостиницы, а также реконструировать исторические памятники. «В Самегрело много мест, где туристы могут остаться на пять-шесть дней. В первую очередь, нужна гостиничная инфраструктура в Зугдиди и Поти. Затем Местия, Мартвили. Семейные отели в Чхороцку следует развивать», — сказал Гахария.

Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией 21 июня на фоне протестов в Тбилиси. Согласно указу президента России Владимира Путина, полеты российских авиакомпаний в республику прекратятся 8 июля. Позднее российский Минтранс объявил, что с этой даты также будет введен временный запрет на полеты из республики в Россию грузинских авиакомпаний.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил 7 июля, что из-за решения закрыть прямое авиасообщение с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 млрд российский рублей.

 
 
Ссылка на источник 95
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Бюджет Грузии потерял $ 350 млн после отмены в начале июля Россией авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр републики Георгий Гахария,...
 
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