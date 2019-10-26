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военные США в ходе операции в Идлибе могли уничтожить главаря ИГ
27.10.2019 08:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американские военные полагают, что в субботу во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил со ссылкой на источники журнал
По его данным, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Мишенью был аль-Багдади. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован. Согласно сведениям Newsweek, Министерство обороны США доложило Белому дому, что с «высокой степенью уверенности» может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.
Издание также отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение операции почти за неделю до ее начала, а после завершения разместил на своей странице в Twitter сообщение об «очень значительном событии», которое произошло недавно, однако не пояснил тогда, о чем именно идет речь. Позднее пресс-служба Белого дома
Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.
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Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщение об «очень значительном событии». Издание Newsweek не исключает, что речь может идти о...
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